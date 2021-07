Pese a no tener agua, piden a pobladores lavarse las manos por Covid-19 en Navolato

Sinaloa.- Molestos algunos habitantes de la sindicatura de Altata, aseguran que del Ayuntamiento de Navolato les están pidiendo que se laven las manos para evitar contagios de coronavirus cuando no tienen el servicio del agua potable desde hace algunos días.

Mientras en sus llaves no sale ni gota de agua, una gran cantidad del vital líquido se desperdicia en la planta de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato (Japan) de la localidad.

Allí acuden personas que tienen camionetas a abastecerse de agua, pero hay muchas personas que no tienen en que moverse y dependen de que la sindicatura les lleve el vital líquido. El agua que están usando no es potable, llega directamente de los canales, dijo una afectada por la falta de suministro, pero prefieren eso a no tener nada.

Desde hace algunos días en varias comunidades de las sindicaturas de Sataya, Villa Juárez, Bachimeto y Altata no se cuenta con el servicio de agua potable porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les cortó el servicio en los pozos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato porque se le adeudan más de 10 millones de pesos.

Hay quienes desconfían al lavar la ropa interior o bañarse con esa agua que están llevando, pero no les queda de otra.

Doña Chuy, quien es la propietaria de un restaurante explicó que están batallando mucho para el agua de los baños. Pide a las autoridades del Ayuntamiento que no se castigue a los pobladores por parejo y que se les corte el suministro a quienes no pagan, pero no a quienes están al corriente.

Una habitante del campo pesquero de El Castillo asegura que están viviendo un calvario al no tener nada de agua y que urge una solución.

Por su parte el alcalde de Navolato, Sinaloa, Eliazar Gutiérrez Angulo, explicó que no se ha llegado a ningún acuerdo con la CFE y que personal del Ayuntamiento acudió este día a las instalaciones de la dependencia federal pero les dijeron que el superintendente no estaba que andaba para Guadalajara y que regresaría hasta el miércoles.

Aseguró que el gobernador Quirino Ordaz Coppel lo va apoyar con 500 mil pesos, pero duda que la CFE quiera negociar con esta cantidad porque van a querer 5 millones de pesos. Si la gente no paga el servicio de agua la problemática de la Japan va a ser cuento de nunca acabar porque no van a tener para pagar los recibos mensuales de la CFE que son de hasta un millón 800 mil pesos.

