Pese a riesgo de contagio en niños, familias van a las playas de Navolato

Navolato.- Ante la insistencia de acudir a las playas de Navolato, el jefe de la Policía Municipal comentó que los padres deberían dar el ejemplo a sus hijos e hijas respetando las indicaciones sanitarias para evitar contagios de coronavirus.

Ya han pensado en arrestar a los vacacionistas que insisten en acudir a las playas de Navolato cuando estas están cerradas pero no lo hacen con el fin de no detenerlos delante de sus hijos, pero parece que a ellos no les interesa proteger a los niños de una acción como está, comentó el jefe policía Valentín Almanza Avilés.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Detalló que ayer fueron retiradas 350 personas que estaban en la zona residencial de Altata, habiendo mucho campo tenían que estar amontonadas reprochó.

Almanza Avilés pide a la población a que no acudan a las playas, el que estén cerradas es para evitar contagios de COVID-19. Detalló que sí hay retenes policiales pero hay varias entradas a las playas y cuando los agentes están en puntos de revisión o haciendo recorridos es cuando aprovechan para meterse.