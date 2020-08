Piden al sector salud de Navolato tratamiento para la tuberculosis

Navolato.- Osvaldo Díaz de 35 años, quien es vecino de Villa Juárez, Navolato, Sinaloa, está en estado de gravedad de salud debido a que sufre tuberculosis la que ya le afectó el cerebro. Pese a que el medicamento que necesita sólo lo tiene el sector salud, no lo habían podido conseguir y ahora en el Centro de Salud de Villa Juárez le dieron para unos cuantos días y les dijeron que no tenía garantizado más.

De no darle este medicamento su salud empeorará, lamentó su hermana Patricia Díaz. Algunos médicos le han dicho que corre el riesgo de morir en cualquier momento pero desean que tenga calidad de vida hasta el último momento. Explicó que fue hace 15 días cuando Osvaldo se empezó a sentir mal de salud, lo internaron en el Hospital General en donde lo quería intubar y pasar al área de COVID-19 cuando no lo padecía.

Fue la ignorancia de no saber lo delicado que era su enfermedad lo que lo llevó a Osvaldo a no tomar el medicamento como lo requería, la necesidad que él tenía de trabajar lo llevó a no ir por las pastillas en tiempo y forma, le pesaba perder un día de trabajo por lo que su salud se deterioró. Ahora está aislado en un cuarto de su casa en donde a cómo pueden le brindan atención médica. Las autoridades de salud lo están re victimizando al no querer darle el medicamento, detalló su hermana.

Fotografía del paciente con tuberculosis | Cortesía

Los familiares de este joven piden a la Secretaría de Salud que los apoyen brindándole la atención médica y el tratamiento que necesita Osvaldo. La familia dice que ya interpusieron la queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y han tocado muchas puertas del sector salud las cuales les han cerrado.

No se resignan a ver como la vida se le está acabando a su ser querido, ante la indolencia de las autoridades de salud. También llaman a la ciudadanía que tenga el medicamento Dotbal que se los donen.

