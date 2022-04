Playas y malecón de Altata, Navolato, serán desalojadas a medianoche en Semana Santa

Navolato, Sinaloa.- Aunque al momento no se tiene contemplado instalar los alcoholímetros en Navolato, Sinaloa, debido a la gran cantidad de conductores que van, el comisario de la policía municipal Rodolfo Castañeda alertó que las multas por conducir en estado de ebriedad son de 2 mil 500 pesos, más el arrastre de la grúa.

Llamó a las personas que van acudir a las playas de Navolato a que no se arriesguen a circular si ingirieron bebidas embriagantes e invita a la gente a cuidarse y a cuidar a los demás respetando el bando de policía y gobierno.

En Navolato 317 elementos municipales estarán vigilando los diversos centros turísticos así como las carreteras porque el objetivo que se tiene es que haya saldo blanco en esta Semana Santa.

Explicó que lo que se desea es que los sinaloenses disfruten de las playas y regresen con bien a sus casas.

Leer más: Dan banderazo de inicio al operativo de Semana Santa en Altata, Navolato

Recordó que no está permitido llevar bebidas embriagantes a las playas. También anunció que el malecón de Altata será desalojado a partir de las 12:00 de la noche, para constatar que no haya visitantes después de esa hora en coordinación con las diversas autoridades realizarán un barrido. En las playas tampoco se permitirá que se queden las personas que no van a acampar.