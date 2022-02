Por semáforo naranja, pausan la organización del carnaval de Altata, Navolato

Navolato, Sinaloa.- A pesar de que aún no se determina oficialmente por parte de las autoridades municipales de Navolato la suspensión del carnaval de Altata, se encuentran pausados los avances en la organización del evento, esto ante la amplia posibilidad de que sea reprogramado.

Jorge Quevedo Beltrán, presidente de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo en el municipio de Navolato, explicó que de acuerdo a la información dada a conocer por el organizador del carnaval, son pocos los avances que se tienen, esto a pesar de que comúnmente se realice posterior al carnaval de Mazatlán en el mes de febrero.

"A estas alturas ya tuviéramos algo determinado, por lo menos se tenía previsto, y hasta ahorita no, ni la alcaldesa ha hablado del tema y no sabemos si se va a posponer para los meses de abril o mayo, eso no está ni siquiera previsto", reiteró.

El líder de la cámara empresarial especificó que la razón por la que sea alta la posibilidad de la suspensión del carnaval de Altata, es que no se contó con confirmación por parte de una gran parte de los patrocinadores por el semáforo epidemiológico naranja en el estado, además por el temor de que repunte el número de contagios en la bahía.

"Cuando no hay un respaldo de ese tipo pues definitivamente no hay nada, incluso los patrocinadores pequeños se han resistido por lo del tema de la pandemia, aquí en Navolato aunque sigamos teniendo una cantidad baja de contagios, no significa que no estemos propensos a que se vengan de Culiacán, que es el mayor número de contagios ahorita", expuso Quevedo Beltrán.