Proponen diferenciar fechas para levantamiento de veda camarón en Sinaloa

Sinaloa.- Una fecha diferenciada de levantamiento de veda de camarón por sectores es lo que se requiere en Sinaloa, ya que por tener cada zona diferentes necesidades en cuanto a tamaño del producto, no hay equidad en la designación del inicio de las capturas, dijo Juan Diego Medina Inzunza, presidente de la cooperativa pesquera de Ensenada del Pabellón ubicada en la bahía de Altata perteneciente al municipio de Navolato.

El líder de pescadores de la zona centro de Sinaloa, recordó que actualmente las inconformidades por el decreto del levantamiento de veda para el 26 de septiembre son muchas, por lo que una de la propuesta es que se pueda iniciar la temporada de capturas en fechas diferentes en la zona norte, centro y sur de la entidad.

“Aquí son regiones, y como regiones nos ponen a todos igual, pero no es igual, algunas bahías requieren que ya se empiece porque el furtivismo no los deja en pes y pues ya para cuando empiecen no van a tener producto”, expresó.

En cuanto a la posibilidad de que inicien capturas en diferentes tiempos, dijo que eso no causaría conflicto en cuanto a compradores de exportación o cualquier otro inconveniente, en cambio algunas zonas si se ven afectadas al esperarse a los tiempos que requieren algunas zonas.

En lo que corresponde a la bahía en la que se ubica la cooperativa que representa, dijo que no se cuenta con conflicto en que sea el 26 de septiembre en levantamiento de veda, esto pues la petición inicial era una fecha entre en 11 y 15 de septiembre, pero no fue avalada, los días posteriores las mareas eran desfavorables y solo se contaba con posibilidad hasta la fecha pactada.