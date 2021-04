Raquíticas ventas en Semana Santa reportan restaurantes de Altata, Navolato

Sinaloa.- Fueron raquíticas ventas en los restaurantes de Altata, Navolato, los resultados de Semana Santa, lamentó Hugo Leal, presidente de la promotora turística de la bahía.

Explicó que en comparación a los años anteriores a la pandemia, no se llegó ni al 30 por ciento del 100 por ciento que se esperaba, lo que atribuyó a la contingencia sanitarias, esto por el temor de las personas a salir a lugares concurridos y además a la vacunación que se estuvo llevando a cabo durante los días santos

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El líder de restauranteros especificó que en su mayoría se pudo apreciar que fueron jóvenes los que acudieron a realizar actividades en Altata durante los días inhábiles, mismos que por lo regular acuden a pasear o ingerir bebidas alcohólicas y no a realizar consumos en los restaurantes.

Leer más: Sin daños tras sismo de 5.1 en Navolato, reporta Protección Civil

"Muy raquíticas las ventas, no fue la octava maravilla, si se abrió el malecón y si había gente, pero no como se esperaba, alomejor la clientela fue la que no se animó a venir", reiteró Hugo Leal.

Respecto al problema dijo qué, por lo regular la semana de Pascua no deja grandes ventas a los restaurantes, por lo que la expectativa es baja, sin embargo, podría presentarse un poco más de afluencia de personas que en los últimos meses por el inicio de las altas temperaturas en Sinaloa.

Por otra parte hizo un llamado a las personas a seguir trabajando en la aplicación de protocolos sanitarios para evitar contagios, como lo es el uso de cubre bocas y gel antibacterial al acudir a consumir en los establecimientos de Altata.