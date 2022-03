Ratifica Serapio Vargas que sigue firme el proyecto de crear la Playa de los Bichis en Navolato

Sinaloa.- Al asegurar que va a ejercer su derecho a la libertad, a la insensatez y que en su momento dará a conocer como obtuvo la propiedad de 201 hectáreas de la playa hace dos años y medio, el diputado local, Serapio Vargas Ramírez deslindó a Morena, al Congreso del Estado y al Gobierno de Sinaloa del proyecto de crear la quinta playa nudista del país en Navolato, conocida como "Bichis Beach", y ratificó que no renuncia a este proyecto y únicamente necesita una reforma del Bando de Policía y Gobierno de este municipio para andar sin ropa.

Precisó que la propiedad de la playa está incorporada a su declaración patrimonial que entregó al Congreso del Estado, y es una legitima propiedad, así como que no incurre en conflicto de intereses, porque "tarde y temprano existirá la Playa de los Bichis" en la península.

El legislador explicó que si Sinaloa ha legislado en temas de despenalización del aborto, vientre subrogado y el cambio de identidad de género, le sorprende la reacción en cuanto a tener una playa nudista.

Rechazó que se le cuestione el origen de la propiedad, y dijo que primero revelen otros como obtuvieron los terrenos para desarrollar Nuevo Altata, y agregó que la transparencia tiene un límite que es la seguridad.

Dijo que el gobernador Rubén Rocha Moya es su jefe político cuando actúa como político, que no queda en duda su lealtad, amistad y pertenencia, pero insistió que este tema de una playa nudista no es asunto público, sino como empresario y pese a ser legislador, no le priva el derecho a actividad privada, pero que no exista conflicto de interés.

Lo importante, destacó que a nivel internacional puso el nombre del puerto de Altata, que entraron los franceses en 1864, y que mediante este proyecto se buscar crear legalmente la Playa de los Bichis, e incorporarlas a ese turismo que existe en las playas nudistas de Zipolite en Oaxaca; Maruata en Michoacán; de Matanchén en Nayarit y la playa Secreto en Guerrero.

Consideró que existen condiciones para realizar el desarrollo turístico, pero si esta administración municipal no da el permiso persistirá su petición de realizar el proyecto.