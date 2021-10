Registran al menos 30 casos de dengue en Navolato y autoridades siguen sin acudir a fumigar

Sinaloa.- Alrededor de 30 habitantes de las sindicaturas de Villa Juárez y San Pedro y otras comunidades del municipio de Navolato, Sinaloa, se han enfermado de dengue en los últimos días, dieron a conocer autoridades de esa zona.

El sindico de Villa Juárez, Bogar Gerardo Salaiz informó que en los últimos 15 días, por lo menos 10 personas de una colonia se han contagiado del virus que es transmitido por un mosquito, pero ni el gobierno municipal, ni la jurisdicción sanitaria del estado han acudido a realizar labores de fumigación para combatir la plaga de los mosquitos.

En alerta

“Nosotros hicimos la petición al Centro de Salud y al Ayuntamiento para que fumigaran lo antes posible para evitar estos casos de dengue, pero no, no tuvimos respuesta, ninguna, nomás nos dieron un poquito de abate, pero esa no es la solución”, señaló Diarte Salaiz.

Agregó que: “Mucha gente no se hospitaliza para evitar el tema del Covid, pero sí, los exámenes que me mandaron a mi, se los mandé a un médico de confianza y me dijeron que sí es dengue”.

Por su parte, el síndico de San Pedro, Luis Alberto López, dio a conocer que aproximadamente 20 personas se han contagiado de dengue. Indicó que se trata de familias de San Pedro, Yebabito, El Batallón y Cofradía de San Pedro.

Asimismo, señaló que aún están a la espera de que las autoridades sanitarias lleven a cabo fumigación, para que se puedan prevenir que sigan ocurriendo casos de dengue.

“En días anteriores sí había muchos moscos y ahora ha habido un poco menos, pero sí se siguen reportando casos de dengue y por eso pedimos la intervención de las autoridades”, dijo López.