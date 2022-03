Rehabilitaran el malecón de Altata, en Navolato, celebra Canaco

Agregó que por el costo elevado que representa, lo que se manifestó es que no se incluirá en la rehabilitación las bancas, mismas que quedaron fuera del presupuesto por el bajo recurso con el que se cuenta, ya que son más de 30 unidades que tienen un valor aproximado de entre 7 y 8 mil pesos.

Explicó que la reabilitación contempla adoquín, posos de suministro de energía eléctrica, conectores para lámparas , se realizará un desarrollo técnico de cableado no subterráneo con posibilidad de implementar luz solar en las casi 300 unidades de alumbrado público que se tienen en largo y ancho del malecón, además de resanar el rompeolas que cuenta con grafiti y varilla de fuera.

