Reportan deficiencias en cobranza de la Japan en Navolato

Sinaloa.- De acuerdo con un sondeo realizado por Debate, usuarios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato (Japan) reportan que tienen algunos problemas al tratar de realizar los pagos de los recibos, por la falta de centros de cobros.

La paramunicipal no cuenta con la infraestructura suficiente en su servicio, por lo que en muchas ocasiones los usuarios se ven en la necesidad de acudir hasta la cabecera municipal para realizar los pagos.

En otros casos, algunos deciden no ir la ciudad de Navolato, por el costo que implica movilizarse a dicho lugar.

Problema

Un empresario restaurantero del puerto de Altata, dijo que cada mes tiene que trasladarse a la cabecera municipal a efectuar el pago del servicio del agua, porque actualmente no funciona el pago en línea a través de la página www.Japan.gob.mx. Mencionó que tampoco se puede realizar el pago en la tienda del Oxxo.

Indicó que Altata ya debería de contar con un cajero automático para que los habitantes hagan sus pagos y no tengan que trasladarse a la ciudad de Navolato. Hizo un llamado a las autoridades, para que eficienticen el servicio y faciliten los medios a los usuarios.

Ante este reclamo, ingresamos a la pagina web de Japan y no dimos cuenta que tal como lo han reportado, no se puede acceder al sistema de pago en línea. Además, pudimos ver que en el apartado de “centros de pago”, todavía aparece el supermercado MZ, cuando esta empresa ya no existe.

Por su parte, el sindico de Bachimeto, José Abraham Pérez Zamudio, dijo que tampoco cuenta con un cajero para realizar el pago del servicio del agua y los habitantes tienen que esperar la llegada de un comisionista al término de cada mes, para cubrir la cuota.

“A la Japan le falta establecer más centros de cobranza, que funcione el pago en linea, porque varias sindicaturas tienen problemas al intentar efectuar los pagos, que los habitantes no tengan necesidad de acudir a la cabecera municipal”, mencionó Pérez Zamudio.

Agregó que la Japan tiene que ser más eficaz en su sistema de cobranza, para que los usuarios no tengan inconvenientes cuando se dispongan en cubrir sus pagos.

