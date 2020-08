Reportan estable la salud del alcalde de Navolato

Sinaloa.- El estado de salud del alcalde de Navolato, Eliazar Gutiérrez Angulo era estable; durante el día de ayer había descansado y comido bien, por lo que se esperaba que pronto lo dieran de alta.

El presidente municipal, de acuerdo a lo informado a El Debate por personas allegadas, fue a recibir atención médica porque sentía cansancio extremo, llegando al punto que se fatigaba al caminar.

Se creía que esto se debía a que tuvo una pesada agenda en días pasados, así como también enfrentó difíciles situaciones personales.

Aunque no se confirmó que padeciera COVID-19, tampoco se descarta, y se está en la espera del diagnóstico. Su esposa dio positivo a esta enfermedad en días pasados, pero el primer edil había dado negativo.

Afecto

Las muestras de apoyo, bendiciones y palabras de aliento empezaron a inundar las redes, en cuanto se dio la noticia de que había sido hospitalizado.

“Dios con usted, Sr. presidente municipal. Recuperará su salud para seguir al servicio de los navolatenses. Reciba mis respetos y cariño”. “Dios lo bendiga con pronta recuperación a usted y su familia. Estaremos orando por su salud, un abrazo’’, son algunos de los mensajes que se leen en redes sociales.

Posibilidad

El secretario del Ayuntamiento de Navolato, Jesús Ángel Reátiga García, dijo confiar en que el alcalde se recuperará pronto y regresará a sus funciones. Independientemente si Gutiérrez Angulo sale positivo a COVID-19 o no, se está viendo la posibilidad que en el municipio sea obligatorio el uso de cubrebocas en los espacios públicos. No se ha tomado esta decisión porque desean que sea parte de un consenso y que sea vista como una medida preventiva para evitar los contagios, y no como parte de una imposición del Ayuntamiento. De acuerdo al funcionario, esta medida deberá ser consultada en el cabildo.

En lo que respecta al Ayuntamiento de Navolato, dijo, se promueven diversas acciones hacia las personas que van a realizar un trámite. Para ingresar a los diversos departamentos se tiene que usar cubrebocas. El personal también se protege con diversas medidas de prevención, y el empleado vulnerable trabaja en línea desde su domicilio.

Con respecto a qué medidas preventivas se tomarán en Altata este fin de semana en lo que tiene que ver con los visitantes, explicó que se respetarán los acuerdos que se tomaron entre el Ayuntamiento y los vendedores de mariscos del muelle 33.

El funcionario llamó a los navolatenses a extremar precauciones, a que hagan el uso del cubrebocas, que guarden la sana distancia al estar en sitios públicos, y que si no tienen necesidad de andar en las calles, se queden en sus casas.