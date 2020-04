Restringen acceso a automovilistas al Centro de Navolato

Navolato, Sinaloa.- Ante la irresponsabilidad de muchas personas de no atender el llamado de las autoridades para quedarse resguardadas en sus casas ante el riesgo de la propagación y contagio el COVID-19, se tomó la decisión de restringir el acceso a los automovilistas al Centro de la ciudad, y sólo se les dará apoyo y facilidades a quienes tengan alguna actividad esencial qué realizar.

El presidente municipal de Navolato, Eliazar Gutiérrez Angulo, informó a la sociedad que se tomó esta medida que durará ocho días, debido a que la ciudadanía no está atendiendo el llamado preventivo que se ha estado solicitando a través de la campaña nacional QuédateEnCasa.

“Mucha gente todavía como que no lo cree y sigue en las calles como si no pasara nada, y no hacen caso, cuando el problema de propagación del coronavirus es muy fuerte, es por eso que estamos endureciendo las medidas y restringiendo el acceso de los automovilistas al Centro. Sólo se le dará apoyo a quienes lleven alguna actividad esencial por realizar, y a todos los demás, se les pide que se regresen a sus casas”, expresó el alcalde navolatense.