Restringen acceso al Centro de Navolato

Sinaloa.- Ante la irresponsabilidad de muchas personas de no atender el llamado de las autoridades para quedarse resguardados en sus casas por el riesgo de la propagación y contagio el COVID-19, el Gobierno de Navolato determinó restringir el acceso a los automovilistas al Centro de la ciudad, y solo se les dará apoyo y facilidades a quienes tengan alguna actividad esencial que realizar.

El presidente municipal de Navolato, Eliazar Gutiérrez Angulo, informó a la sociedad que se tomó esta medida, que durará ocho días, debido a que la ciudadanía no está atendiendo el llamado preventivo que se ha estado solicitando a través de la campaña nacional #QuédateEnCasa.

“Mucha gente todavía como que no lo cree y sigue en las calles como si no pasara nada y no hacen caso, cuando el problema de propagación del coronavirus es muy fuerte, es por eso que estamos endureciendo las medidas y restringiendo el acceso de los automovilistas al Centro. Solo se le dará apoyo a quienes lleven alguna actividad esencial por realizar, y a todos los demás se les pide que se regresen a sus casas”, expresó el alcalde navolatense.

Cierre

Las calles que están cerradas desde ayer son el cruce de calzada Almada y calle Almada y las avenidas Benito Juárez, Antonio Rosales y Ángel Flores, desde la calle Niños Héroes hasta la Morelos, lo que representa todo el primer cuadro de la ciudad.

Funcionarios de Navolato aportan 20 % del sueldo

De manera voluntaria, el presidente municipal de Navolato, Eliazar Gutiérrez Angulo, y todos los funcionarios del Ayuntamiento, acordaron aportar el 20 por ciento de su sueldo, a partir de esta quincena y hasta que termine esta contingencia de salud, para apoyar a las familias más vulnerables a la pandemia provocada por el COVID-19.

El alcalde dio a conocer que el recurso aportado por los funcionarios será destinado para comprar alimento, el cual se repartirá a las familias que realmente necesitan de apoyo en estos momentos difíciles que se viven en muchos hogares del municipio.

Dijo que se está organizando la estrategia para continuar con los trabajos para repartir las despensas que contienen los principales productos de la canasta básica, a las familias de comunidades y colonias de la cabecera municipal.