Retiran a 96 personas de las playas de Navolato

Sinaloa.- Un total de 96 personas fueron retiradas de las playas y centros recreativos del municipio de Navolato durante los días santos.

La mayor parte de los vacacionistas se encontraban en el malecón de Altata, en la zona residencial y en las playas de El Tambor. Ocho personas fueron detenidas y llevadas a Barandilla por no acatar las recomendaciones de las autoridades de salud e insistir en estar en sitios públicos. 60 personas fueron detenidas por faltas al Bando de Policía, muchos casos se trataron de pleitos de vecinos.

Llamado

El titular de la Policía Municipal de Navolato, Valentín Almanza Avilés, llamó a los pobladores a no exponer su salud y evitar salir de sus casas.

A los sinaloenses los invitó para que no vayan a las playas del municipio porque estarán cerradas. También invita a los navolatenses a no hacer fiestas y no asistir a sitios públicos como canchas deportivas, parques, plazuela, entre otros.

El jefe policial detalló que seguirán los operativos de concientización para seguir invitando a las personas a que se queden en casa porque es la mejor medida para prevenir contagios de coronavirus.

El jefe policial trabaja mucho en prevención para combatir esta enfermedad porque seis de sus agentes municipales están en cuarentena por haber estado cerca de una persona que dio positivo. En el caso de los agentes, están bien de salud, explicó.

Operativos

Autoridades municipales bloquearon los accesos a las playas con montañas de tierra y con policías estatales y municipales para impedir el ingreso de visitantes.

En el malecón de Altata casi todos los restaurantes se mantienen cerrados, salvo algunos que únicamente ofrecen servicios para llevar, como parte de las medidas sanitarias por el coronavirus.