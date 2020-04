Retiran a personas de plazas y centros comerciales en Navolato durante Días Santos

Un total de 96 personas fueron retiradas de las playas y centros recreativos del municipio de Navolato durante los Días Santos.

La mayor parte de los vacacionistas se encontraban en el Malecón de Altata.

8 personas fueron detenidas y llevadas a barandilla por no acatar las recomendaciones de las autoridades de salud e insistir en estar en sitios públicos.

60 personas fueron detenidas por faltas al bando de policía muchos casos se trataron por pleitos de vecinos.

El titular de la Policía Municipal Valentín Almanza Avilés llamó a los pobladores a no exponer su salud y evitar salir de sus casas.

A los sinaloenses los llama a no ir a las playas del municipio porque estarán cerradas.

También invita a los navolatenses a no hacer fiestas y no asistir a sitios públicos como canchas deportivas, parques, plazuela etc.