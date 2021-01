Rigo Mejía es precandidato del PRI a la alcaldía de Navolato

Sinaloa.- En medio de un ambiente con música de banda, con porras, matracas y sin guardar la sana distancia entre las decenas de asistentes, así se registró este viernes Rigoberto “Rigo” Mejía Samaniego como precandidato el PRI a la presidencia municipal de Navolato, Sinaloa.

Quien fuera subsecretario de Agricultura en el gobierno estatal de Quirino Ordaz Coppel, llegó a la sede municipal del Revolucionario Institucional a las 12:30, vestido de pantalón gris y una camisa blanca sin logos del PRI ni del PAN o PRD que conforman la alianza. Ahí, ante los asistentes que se arremolinaron en unas reducidas instalaciones, que no tiene derecho a fallarle a los navolatenses, que no les va a fallar.

Previo a su mensaje, Rigo Mejía pidió un minuto de silencio por las personas que han fallecido víctimas del Covid-19

“En el PRI somos cálidos, somos sentimentales, nos gusta abrazar, sentir, la emoción, a veces llorar, pero sobre todo ganar, y eso es lo que vamos a hacer aquí en Navolato”, dijo el precandidato.

Agradeció la presencia de familiares y amigos, de representantes de sectores y organismos priistas: “Aquí están amigos, aliados, actores políticos de El Tigre, de Sataya, Villa Juárez, los jóvenes y las mujeres, las mujeres que son las más machas en este partido, vivan las mujeres”.

El agrónomo de profesión, recordó que estamos pasando tiempos difíciles y viviendo cosas que no nos habían tocado, por lo que agradeció el respaldo de los asistentes y de quienes no pudieron estar físicamente, pero le han expresado su apoyo. “No le voy a fallar a Navolato, no tengo derecho a fallarles”, expresó, al tiempo que se comprometió a trabaja noche y día en favor de los navolatenses.

También se dio tiempo para criticar al gobierno municipal morenista, pues dijo que en Navolato no están bien las cosas. “Navolato necesita un rumbo, necesita gente como ustedes que saben gobernar, de nuestros amigos del PAN, del PRD, y estoy seguro que esta alianza significará mucho”.

Aseguró incluso que en esta elección estará en juego el futuro político no solo de Sinaloa y México, sino también de su municipio, de los productores de Navolato.