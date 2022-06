Salvador llevaba tomate para una salsa; murió atropellado sobre la 20 en Navolato

Sinaloa.- Una muerte instantánea fue la que sufrió un joven, de oficio jornalero, luego de que presuntamente fuera atropellado sobre la carretera La 20, misma que conduce a la sindicatura de Villa Juárez en Navolato.

Salvador N, de aproximadamente 21 años de edad, y originario del sur del país, murió en tierras sinaloenses y ahora su familia buscará sufragar los gastos fúnebres realizando un boteo para pedir cooperación.

Movilización

Fue poco antes de las 18:00 horas cuando se dio la alerta de que sobre dicha calle federal, a la altura de una pista de aviones ligeros, se encontraba una persona malherida. Las primeras versiones indicaron que la persona había caído de un vehículo en movimiento. Su cuerpo inerte yacía en el asfalto con una temperatura que rebasaba los 40 grados, con el sol todavía a plomo, como si no hubiera bastado la asoleada que tuvo durante el jornal y la caminata rumbo a su domicilio en La Primavera.

Las dos cubetas con tomates en su interior que cargaba Salvador en sus manos y que tal vez llevaba para que le prepararan una salsa para saborearla con tortillas recién hechas en el comal, no alcanzaron a llegar a su destino, solo quedaron como mudo testigo de la tragedia.

Su calzado desgastado daba cuenta del camino andado durante su corta estancia y largas jornadas entre los surcos que dan vida a la flora con la llegada de las lluvias. Salvador ya no regresará a la tierra que lo vio nacer, pues su vida fue truncada por un conductor del vehículo fantasma que apareció y desapareció de la nada para enlutar a una familia que llegó a Sinaloa para buscar nuevos horizontes, sin imaginarse la mala pasada que le preparaba la vida. Ahora sus padres ya no tendrán su apoyo, ni tampoco tendrán tiempo de llorar su muerte. Ahora tendrán una nueva tarea, no la de los surcos, sino la de botear. Las diligencias de autoridades se realizaron bajo la lluvia de fuego, esa de Salvador la vivió mucho tiempo entre los surcos, junto a su familia.

Su cuerpo boca arriba y su mirada apagada hacia el cielo, tal vez se elevó para buscar la ruta hacia el sur de donde llegó a la tierra prometida, la tierra de los 11 ríos.