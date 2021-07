Se niega parte de la población de Navolato a pagar el agua; Japan agoniza

Sinaloa.- Es defensor de derechos humanos y por eso le duele decirlo pero en Navolato no hay de otra más que hacerles cortes de agua a las personas que no lo pagan, explicó Leonel Aguirre Meza.

Dijo que sería injusto decir que el problema del adeudo de más de 10 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad, lo que fue el motivo de que se le realizara el corte a miles de usuarios es de esta administración solamente porque el adeudo y la cultura de no pagar el agua viene de muchos años atrás, desde que eran sindicatura.

Explicó que el tema de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato (Japan) está muy grave y se le tiene que buscar soluciones aunque algunas duelan. Ya es hora que el Ayuntamiento también empiece a crear la cultura de que la gente pague el predial porque la gente no paga ni este impuesto y ni el servicio de agua potable siendo esa la razón por la que la Japan no puede solventar sus gastos y mucha gente está sufriendo por la falta de suministro. Más de 240 millones de pesos son los que usuarios morosos le deben a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato por lo que no se han podido pagar los adeudos con la CFE y esta decidió la semana cortar la luz de los pozos y con ello se dejó sin el vital líquido a miles de familias.

Aunque la Japan anunció que el agua llegaría este día a las comunidades afectadas, al parecer no será así, durante el trayecto de esta tarde el alcalde de Navolato y el gobernador informarán a que negociaciones llegarán con la CFE.

