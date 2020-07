Siguen personas aferradas a entrar a playas de Navolato

Navolato, Sinaloa.- Ya son tres meses que en Navolato mantienen la lucha y la campaña para que se respeten las playas que están cerradas, pero hay personas que insisten en seguir acudiendo, dijo el alcalde Eliazar Gutiérrez Angulo.

Este fin de semana pasado se volvieron a retirar personas que acudieron a bañarse. Recordó que ya se informó mucho que en estos espacios no se permitirá la presencia de visitantes y se le ha pedido a los sinaloenses que no vayan, pero hay quienes no hacen caso.

Para cuidar estos lugares se destinan elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal y de Protección Civil, quienes tienen que recorrer largos trayectos para vigilar y pedir a los visitantes que se retiren.

Hasta ayer, de acuerdo al primer edil, no se tenía una fecha para la reapertura de estos espacios recreativos porque aún sigue muy alta la tasa de contagios de COVID-19 en el municipio y se presentaron algunos en Altata, sitio que se había mantenido en cero casos hasta antes de la reapertura del puerto. Aseguró entender que muchas personas por la ansiedad del encierro buscan un sitio de recreación para distraerse, pero pide que se esperen un poco más.

Siguen las ventas bajas

Este fin de semana pasado se retiraron entre cinco o seis familias de una playa, fueron menos que en semanas anteriores, pero el problema es que la gente sigue acudiendo a los centros recreativos pese a saber que no se les permitirá permanecer en los mismos, explicó el jefe de la Policía Municipal, Valentín Almanza Avilés.

Indicó que las personas siguen sin resistirse; al momento en que se les invita a que se vayan, lo hacen, y no ha habido necesidad de realizar arrestos ni se han registrado hechos violentos.

En Altata aún no han despuntado las ventas de los restaurantes y las mismas continúan bajas, resaltó el alcalde.

La playa de Ponce sigue sin ser abierta, y se mantendrá así hasta nuevo aviso

Que no acudan a la playa de Ponce ni a las otras que hay en la sindicatura de Eldorado, porque las mismas siguen cerradas, explicó Alma Patricia Elenes Bernal, directora de Turismo del Ayuntamiento de Culiacán.

De acuerdo a la funcionaria, se había acordado abrir este espacio, pero teniendo de referente el malecón de Altata, Navolato, en donde hubo una gran aglomeración de personas, se optó por que siguiera cerrado hasta nuevo aviso. Indicó que el fin de semana sí acudieron algunas personas de los alrededores, pero fueron pocas las familias y el acceso estaba controlado. Explicó que se están haciendo los protocolos de prevención para cuando se abran los centros recreativos.

Jesús Camberos Castro, síndico de Eldorado, explicó que sí tuvieron visitantes el fin de semana pasado en la playa de Ponce, pero también algunas personas ya habían acudido antes. En esta ocasión ayudó el filtro de seguridad que puso el Ayuntamiento para inhibir que fueran muchas personas.

Por su parte, no van a retirar el bordo de tierra que pusieron en la entrada de esta playa, hasta que el Ayuntamiento les dé un aviso formal de reapertura. Pide a los visitantes que cuando acudan a este lugar se lleven la basura, ya que dejan una gran cantidad de plásticos y botellas de bebidas embriagantes.