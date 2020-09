Sin apoyo al diesel y gasolina, pescadores de Navolato podrían dejar las embarcaciones varadas 

Sinaloa.- Por la falta de recursos algunos pescadores podrían dejar de salir en sus embarcaciones, ya que la falta del apoyo federal que se otorgaba para diesel y gasolina complicará más la situación económica del sector pesquero, lamentó Juan Diego Medina Inzunza, presidente de la cooperativa pesquera de Ensenada del Pabellón ubicada en Altata, Navolato.

Lamentó las declaraciones del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en donde se reitera la eliminación el apoyo a gasolina y diesel, ya que a pesar de que se contaba con conocimiento de la eliminación del beneficio, las esperanzas decrecieron.

El líder de pescadores explicó que comúnmente se otorgaban entre 4 o 5 pesos por litro de gasolina para lo que restaba pagar solamente un aproximado de 13 pesos, lo que esta vez complicará la habilitación de embarcaciones.

“Ya con eso se tenía una base y ya el comprador te decía pues te prestamos lo demás, pero ahorita, no te van a prestar nada porque no hay nada de eso, si va a estar ajustado eso, nosotros ya teníamos conocimiento de que desde entro el presidente se empezaron a recortar los apoyos, se nos daban en partes, pero no que fuera tan drástica que nos quiten el apoyo”, reprochó Medina Inzunza.

En cuanto a la expectativa de la temporada de levantamiento de veda que inicia el 26 de septiembre dijo que, hasta el momento en la bahía no se tiene conocimiento de como les podría ir en cuanto a capturas por la falta de estudios por parte de las autoridades federales en el lugar, quienes este año no realizaron levantamientos. Pero se espera que se pueda recuperar un poco la economía de los pescadores quienes actualmente no cuentan con buenos números.