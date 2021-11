Sin concretarse el Carnaval de Altata en el 2022 en Navolato, Sinaloa

Sinaloa.- Al mantenerse los consumos en la bahía de Altata, en el municipio de Navolato, Sinaloa, aún muy por debajo de lo que se tenía antes de la pandemia de Covid-19 en el país, los restauranteros esperan la reanudación de eventos que atraen a turistas a la zona, como lo son los festejos de carnaval.

Hugo Leal Gallardo, presidente de la promotora turística de la bahía, lamentó que hasta el momento no se haya concretado si se realizará carnaval de Altata durante el 2022, esto pues no se ha tenido acercamiento con la presidenta municipal de Navolato, Margoth Urrea Pérez.

Recordó, que en años de carnaval antes de la pandemia, ya se habían concretado o iniciado con los preparativos para el mes de noviembre, contrario a lo que esta sucediendo en estos momentos que no se cuenta con información.

El presidente de la promotora turística destacó la importancia de reanudar los eventos que antes se realizaban para la atracción de turismo, ya que, a pesar de la recuperación de otros sectores, los restaurantes de Altata se mantienen en consumos por debajo del 30 por ciento, y el semáforo epidemiológico en verde no a incrementado la derrama económica por la falta de visitantes.

"Aquí en Altata no nos han avisado, ya para noviembre ya andan en preparativos, pero no sabemos cómo entraría este nuevo gobierno, que limites traiga, si se va poder o no se va poder, estamos esperando para empezar a gestionar porque va seguir pasando el tiempo y ya ocupamos para reactivar", reiteró Leal Gallardo.

Por otra parte, manifestó la importancia de cuidar el tema de los rebrotes de covid-19 al realizar eventos masivos, esto porque lo que se busca es evitar que se generen contagios en Altata o que se atribuya a la zona los repuntes en otros lugares como se a manifestado en situaciones anteriores por la sociedad.