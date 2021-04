Sin daños tras sismo de 5.1 en Navolato, reporta Protección Civil

De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional se registró un sismo, magnitud preliminar: 5.1 localizado a 117 kilómetros al suroeste del municipio de Navolato, Sinaloa.

En este tema el coordinador municipal del Protección Civil Marco Antonio Juárez Salgueiro, explicó que no se sintió nada y que afortunadamente no pasó nada.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Se registra sismo de magnitud 5.1 en Navolato, Sinaloa

Por su parte el director estatal de protección civil Francisco Vega Meza, explicó que este fenómeno natural ocurrió entre los municipios de Navolato y Elota, pero la población no lo sintió y no causó ningún problema. No hubo llamadas a los número de emergencias, detalló.