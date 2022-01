Sin definirse aún, la realización del Carnaval en Altata, Navolato

"Esto está en espera todavía de como se esté comportando la pandemia en esa fecha, entonces nosotros tenemos que reunirnos con la edil para ver qué medidas hay que tomar, el carnaval viene siendo en marzo, como el día de la primavera masomenos, pero no sabemos todavía como esté actuando la pandemia, como esté actuando el gobierno y que nuevas indicaciones tenga", reiteró.

Explicó que hasta el momento no se a podido realizar una reunión que se había pactado para la semana pasada en la que el ayuntamiento de Navolato determinará los detalles de organizaciones de el carnaval y otros eventos más que se encuentran en puerta, como lo es en el mes de febrero el evento de motos en el que se esperaba realizar un recorrido de motocicletas y la instalación de templete con bandas de rock.

