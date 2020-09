Sin respuesta la gestión de pescadores de Sinaloa ante Hacienda para diésel

Sinaloa.- Con decepción ven los pescadores la reunión realizada con autoridades de Hacienda a nivel nacional para la no desaparición del programa de apoyo a gasolina ribereña y diésel marino, ya que no se tuvo respuesta favorable, lamentó Juan Diego Medina Inzunza, presidente de la cooperativa pesquera de Altata, Navolato.

Explicó que a pesar de los planteamientos de los representantes de pescadores y armadores del estado, sobre las afectaciones para las familias y carencias que desencadenará la desaparición del apoyo, la única respuesta de hacienda fue que se analizaría.

Agregó que a su parecer es poca la posibilidad de que el gobierno de la República recapacite su postura, sin embargo, de ser posible se continuará con las gestiones.

"Conformes no quedamos porque no son resolvieron nada, quedó todo igual, el gobierno sigue en la misma postura y pues la verdad nosotros estamos molestos porque no hay un resultado", reiteró el líder de pescadores.

El encuentro fue entablado con el gobernador, Quirino Ordaz Coppel, el secretario de acuacultura y pesca, Sergio Torres Félix, el secretario federal de hacienda y crédito público, Arturo Herrera Gutiérrez y representantes de organizaciones pesqueras del estado, esto presencialmente en la cuidad de México, en donde se plantearon las afectaciones que traería el recorte al sector pesquero, específicamente en los apoyos a combustibles.

Hasta el momento la postura del gobierno federal se mantiene sobre la entrega directa a pescadores de beneficios mediante el apoyo de Bienpesca que ya fue liquidado hace algunos meses.

Los apoyos a diésel marino rondaban en aproximadamente 2.50 por parte de Conapesca y Pemex otorgaba la misma cantidad, por lo que en ocasiones se llegaba a 5 pesos por litro, con apoyos a 10 mil litros, lo que sumaba en promedio el descuento de 50 mil pesos por cooperativa en gastos de gasolina, por lo que los 7 mil 500 pesos que se otorgaron a cada pescador no son suficientes para costear los gastos en combustible que se realizan durante la temporada de capturas.