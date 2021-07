Sufren por falta de agua en el campo pesquero Yameto, Navolato

Sinaloa.- Desesperados vecinos del campo pesquero Yameto, ubicado en la sindicatura de Altata, del municipio de Navolato, esperaban ayer bajo los tejabanes y árboles la llegada de una pipa con agua. En algunas casas las pilas de trastes sucios y ropa eran enormes. Los tambos en donde almacenaban agua estaban completamente vacíos.

El problema de desabasto de agua potable en esta comunidad ya tiene más de un mes, de las llaves ayer no salía ni una sola gota del vital líquido. Los pobladores dijeron desconocer el motivo por el cual el agua no les llegaba, algunos dijeron que había una fuga para el lado de la zona residencial, pero esto no fue constatado.

Desabasto

En comunidades de varias sindicaturas del municipio de Navolato hubo desabasto de agua durante seis días debido a que la Comisión Federal de Electricidad cortó la energía a varios pozos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato (Japan) como medida de presión para que pagara un adeudo de más de 10 millones de pesos, pero se le abonarían tres.

En Yameto los pobladores creen que el problema es otro porque antes del corte de la CFE, ellos ya no tenía agua.

Maribel López Soberanes pidió al alcalde Eliazar Gutiérrez Angulo que les llevaran agua, contó que era muy difícil tener que mandar a dormir a los niños llenos de arena. También ella como pescadora al regresar del mar lo que deseaba era bañarse y lavar la ropa, pero no podía porque no había agua. Contó que con el agua de mar no se pueden lavar los trastes porque el jabón no hace espuma, la ropa se apesta y si se trapean o limpian los muebles se echan a perder por la sal.

Habitantes de esta comunidad explicaron que por lo lejos que están y las malas condiciones del camino, ni la pipas particulares les querían llevar agua.

Apoyo

De acuerdo a los habitantes de la sindicatura, les han mandado pipas, pero no alcanzan a surtir a todas las familias. El miércoles por la tarde y ayer elementos de la Policía Municipal, así como personal de la sindicatura fueron a surtir agua y se esperaba que por la tarde ya tuvieran todas las familias.

Al momento se desconoce cuándo va a llegar el vital líquido por la llave de forma regular, ayer llegó un poquito, pero en cuestión de minutos se suspendió el servicio. En este campo pesquero en la actualidad están las personas que habitan de forma permanente, por lo que piden al alcalde que no los dejen sin agua.

