Sufrimos una difícil situación financiera: alcalde de Navolato

Navolato.- El Ayuntamiento de Navolato atraviesa una difícil situación financiera y estuvo a punto de enfrentar problemas para realizar el pago de la nómina, informó el alcalde Eliazar Gutiérrez Angulo.

Entre las causas que generó esta crisis, destaca la disminución de 18 millones de pesos de las participaciones federales, recurso que estaba destinado a la mejora de servicios públicos. Ahora sacan adelante algunos servicios porque están pidiendo fiadas las refacciones de los vehículos y hasta combustible.

Otra problemática es que por la pandemia de COVID-19 la recaudación ha estado en un 15 por ciento en comparación con otros años. Los navolatenses no están realizando casi ningún tipo de trámite que les genere entrada de recursos.

Lo que vino a oxigenar un poco las finanzas municipales es que en días pasados les depositaron 6 millones de pesos del Fondo de Estabilización y con esto lograron recuperar una parte de los 18 millones de pesos.

El primer edil explicó que no sabe si este fondo se los van a seguir entregando mes con mes o ya no, porque no les han explicado.

Difíciles

Entre las recomendaciones que le dan de parte del Gobierno estatal y federal para mejorar las finanzas, es que haga recortes al gasto y en la nómina, pero esto último aseguró no poder hacerlo porque sería generar más desempleo y dejar sin el sustento a familias en un momento en el que más lo requieren, además de no contar con recursos para las liquidaciones.

Gutiérrez Angulo detalló que los alcaldes de todos los municipios están a la espera de tener una reunión con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, a quien le pedirán que sea gestor en el tema de que les entreguen un 20 por ciento de los recursos que se tienen etiquetados para obra, para emplearlos en el gasto corriente y con ello oxigenar un poco las finanzas públicas del Ayuntamiento. Navolato tiene asignados 44 millones de pesos en obras.

Pronóstico

El alcalde prevé un panorama aún más difícil para las finanzas públicas del municipio en los próximos meses, porque los habitantes van a preferir comprar comida u otros artículos de primera necesitad, a acudir a ponerse al corriente con los adeudos del predial y otros servicios. Con esto prácticamente van a depender de las participaciones federales.

En altata algunos restauranteros piensan cerrar

Ante el número de contagios que se han registrado en el puerto de Altata, algunos restauranteros tienen preocupación y están pensando en cerrar unos días más, pero esto no es un hecho y será en la semana cuando se pongan de acuerdo para hacerlo o no, dijo el alcalde Eliazar Gutiérrez Angulo.

800 familias viven del turismo y ahorita no hay otra actividad para salir adelante, por lo que ya no es una opción cerrar el malecón, los restaurantes y el muelle 33, pese a que se han presentado casos de COVID-19, comentó Natalia Hernández, líder de los vendedores de mariscos del muelle.

En su caso, aseguró que sí están teniendo alrededor de un 66 por ciento de ventas y sacan para lo más básico y para seguir sosteniendo el empleo. Señaló que no tiene caso estar encerrados porque algún día van a salir y van a correr el mismo riesgo.