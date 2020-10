Temporada de camarón no ha beneficiado a restauranteros de Altata, Navolato

Navolato.- Sin subir ni bajar se mantienen las ventas en restaurantes de Altata, Navolato, tras el inicio de la temporada de camarón. Restauranteros señalaron que eso, aunado al cierre de playas, ha perjudicado a los negocios de alimentos ubicados en el puerto.

“Es poco el camarón, no es de que uno va a las pangas y lo compra más económico, ya es la misma seguirlo comprando en las pescaderías porque no hubo producción”, comentó Erick Tobar, quien atiende un restaurante en el malecón.

Con un 80 por ciento de capacidad de comensales opera actualmente el servicio a mesas, lo que señalaron que no les da abasto para pagar los gastos que conlleva operar un restaurante.

Francis Campas, quien también trabaja en servicio de otro establecimiento, indicó que las ventas aumentan en algunos días, mientras que en otros les ha dado tan solo para pagar deudas.

“Se saca lo que es el diario, se pagan gastos, y uno se conforma con sacar las deudas y que le quede poquito para comer”, dijo.

Otro que también reportó bajas ventas en su establecimiento es Miguel Hernández, quien señaló que no ha visto beneficios tras el inicio de la temporada de camarón, a lo que se suma la falta de turismo en Altata. “No ha beneficiado mucho porque no ha habido camarón, y no hay mucho turismo; la venta está baja”.