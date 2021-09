Tras 15 días sin agua, desesperados los restauranteros de Altata piden una solución

Sinaloa.- Ante la importancia de tener 15 días sin agua en sus negocios, los restaurantes de la bahía de Altata piden pronta solución a la carencia de suministro de agua que se tiene en el municipio de Navolato.

María del Carmen Quintero, propietaria de un restaurante ubicado en el muelle 33, lamentó lo prolongado del problema, ya que nunca en la historia de la bahía se habían tenido tantos días sin agua, lo que dificulta la atención a los clientes al tener que trasladar agua en tinacos.

Expuso que ante la falta de solución por las autoridades, por medio del síndico se está accediendo al vital líquido mediante pipas que proveen a los locatarios de los restaurantes para la desinfección necesaria en los alimentos y áreas de atención, y en el caso de los baños se utiliza agua de mar.

Reclamó el desperdicio de agua que se está realizando en la toma de agua de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato (Japan) ubicada en la entrada de Altata en la que se retiraron las cuchillas que bombean agua a las sindicaturas por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que se está tirando el agua y generando un gran charco, agua que le serviría a todas las personas que tienen más de dos semanas sin agua.

"Aquí en Altata, agua salada hay mucha, pero dulce hace 15 días que no hay, yo le pido al alcalde de Navolato, que casa por casa se averigüe quienes no pagan, y que a esos se les corte, porque nosotros no debemos nada y por unos la llevamos todos", reclamó la empresaria restaurantera.

Cabe destacar que el problema de suministro de agua en el municipio de Altata recae en la deuda histórica que arrastra el municipio de Navolato en electricidad en la CFE, quienes a falta de un convenio vigente, limitó la energía a la Japan dejando sin agua a un sin fin de usuarios.