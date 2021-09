¡Trucos caseros! Así matan a los mosquitos en Navolato, Sinaloa (VIDEO)

Sinaloa.- Con el fin de acabar con la gran cantidad de moscos que hay en la comunidades, los habitantes de sindicaturas de Navolato, Sinaloa, como la de Bachimeto, están cooperando para comprar jabón de polvo y shampoo de sábila y con ello hacer una fórmula casera y fumigar.

Quieren acabar con los mosquitos porque según los habitantes hay en cantidades exageradas y hay horarios en los que no pueden salir al patio.

La misma gente está cooperando, con estos productos sale más barato fumigar que con el líquido industrial, ya que usan jabón en polvo y shampoo de sábila por cada 100 litros de agua se echan 2 kilos de jabón y un litro y medio de shampoo, se revuelve y se echa en una bomba y a fumigar explicó José Abraham Pérez Zamudio, síndico de Bachimeto.

Aún le hace falta fumigar la mayoría de las comunidades pero el síndico de El Tigre ya fumigó todo, explicó y les fue bien.

En días pasados Pérez Zamudio estuvo gestionando ante el Ayuntamiento de Navolato y la Secretaría de Salud la fumigación, en el Ayuntamiento lo que le dijeron que no hay recursos para comprar el fumigante y en la Secretaría de Salud que no pueden llevar un programa porque no se han registrado casos de dengue.

De acuerdo al síndico sí hay casos pero por temor la gente no va a los hospitales, ni al centro de salud.

A él le dieron abate para combatir la reproducción de mosquitos y está trabajando en un programa de descacharrización. Considera que los programas preventivos no deben detenerse por la falta de apoyos y agradece a los pobladores que están cooperando para realizar la fórmula casera.