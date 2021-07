Turistas evitan ir a Altata por temor a contagios de Covid-19; Bajan ventas en restaurantes

Sinaloa.- Ante las altas cifras de contagios de Covid-19 que marca el semáforo epidemiologíco en Sinaloa y sobre todo en Culiacán, los turistas evitan acudir a Altata, en Navolato, por lo que los restaurantes reportan una caída en consumos superior al 20 por ciento de lo que se tenía hace algunas semanas atrás.

Hugo Leal Gallardo, presidente de la promotora turistas de la bahía, dijo que la caída en ventas es atribuida a las medidas preventivas de las personas de no salir de sus casas ante el miedo de un posible contagio, y no a los protocolos sanitarios emitidos por el ayuntamiento de Navolato, mismos que no tienen mayores cambios a los que ya se estaban aplicando.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Lo que nos está afectando es la nueva ola de esta pandemia pero pues no es culpa del ayuntamiento ni es culpa de nosotros, la misma gente se restringe, parece que esta empezando a cuidarse y esperemos que esto sea temporal, vamos a tener que esperar al tiempo haber que dice", expuso Hugo Leal.

Leer más: Por antivacunas, restringen espacios de libre tránsito en Sinaloa

De esta forma recordó que es cada año en temporada vacacional de verano las ventas en los restaurantes incrementa considerablemente, sin embargo, este año parece ser que será la excepción ante el incremento de casos activos de coronavirus en Culiacán que es el principal mercado de los comercios de alimentos en Altata.

Leer más: No hay condiciones para el regreso a clases en Sinaloa: analistas

Caen en Tlalnepantla dos sospechosos por golpiza y muerte de perro en una casa

Síguenos en