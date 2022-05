Usuarios de transporte foráneo de Navolato piden regular malas prácticas de conductores

"El problema es que en inspectoría ya se tienen muchas quejas y nadie ha llegado a poner remedio a esto, ya tenemos mucho tiempo batallando y nunca se presentan, siempre nos han dejado solos y eso no está bien", reiteró.

Loreto Ibarra, conductor de transporte, lamentó que los problemas de prepotencia y acaparamiento que se están suscitando con la concesionaria de transporte de la competencia es que cuenta con mayor número de camiones y no se regula por parte de vialidad y transporte los horarios, a pesar de que se han interpuesto en reiteradas ocasiones quejas, por lo que se considera que se cuenta con actos de corrupción.

Jesús Héctor López, concesionario, llamó a las autoridades de vialidad y transporte de gobierno del estado a intervenir en las faltas que se están cometiendo, tanto en la carencia de respeto a las tarifas, como las condiciones de las unidades, mismas que no cuentan con aire acondicionado, tienen agujeros en el piso y se mantienen en pésimas condiciones sanitarias, sin olvidar que además se bloquea el paso a los conductores de la competencia y se circula en alta velocidad.

Egresé de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), con área de acentuación en medios masivos de comunicación. Actualmente tengo seis años de experiencia en medios de comunicación informativos, portales web, desarrollo de contenidos para redes sociales, radio, televisión en vivo, y diarios impresos locales y estatales. Ingresé como reportera de Locales en el año 2015 al diario impreso Vivavoz, en el municipio de Culiacán, posteriormente escribí diferentes contenidos noticiosos y de investigación para el semanario estatal NN Noticias Sinaloa, por un periodo de tres años, seguido de mi ingreso al noticiero de televisión en vivo De Vivavoz, a la par de colaborar con notas informativas para la edición en radio de la misma empresa, mismo que es transmitido diariamente. Asimismo, he realizado manejo de las páginas web de cada uno de los medios en los que me he desempeñado, y actualmente soy reportera de la sección Locales de periódico EL DEBATE DE CULIACÁN, donde ingresé durante el 2019.