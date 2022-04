Vendedores ambulantes Vasua A.C exigen permisos para trabajar en Altata, Navolato

Navolato, Sinaloa.- El bloque de vendedores de ambulantes Vasua A.C. de Altata se manifestó esta mañana en las instalaciones del Ayuntamiento de Navolato debido a que no les han querido otorgar los permisos para que puedan instalarse en el malecón, señaló la presidenta de esta asociación Elsa Gallardo y que únicamente.

Ante la falta de negativa y porque desde siempre se han dedicado a esta actividad sin el permiso se han colocado y los han retirado los mismos inspectores y reprochó que esto no sucede con los famosos vendedores “golondrinos” que únicamente en periodos fuertes como la semana santa, vacaciones de verano van a Altata a vender su mercancía.

“Lo irónico es que cuando viene a trabajar gente de fuera, de Culiacán les avisamos a los inspectores y no hacen nada, nosotros vemos que no es justo porque se van con su dinero y se van sin contribuir en todo el año al municipio en nada y nosotros que pagamos nuestra cuota de 100 pesos cada semana al ayuntamiento nos quitan las carpas y nos quitan”, lamentó Elsa.

Comentó que incluso desde el fin de semana pasada ya llegaron los vendedores foráneos y que cuentan con un permiso vigente, aunque en todo el año no lo utilicen y que esto lo permite el ayuntamiento de Navolato.

Elsa Gallardo, mencionó que de las 76 personas que integran esta asociación hay 12 las cuales aún no cuenta con el permiso para poder vender esta Semana Santa y que por ello acudieron con algunos regidores para solicitar una audiencia con la alcaldesa la cual los recibió, pero no se llegó a un acuerdo.

“Si se logró la audiencia, pero la alcaldesa se portó sarcástica y directamente me dijo que si cuento con una profesión no necesito el permiso y que hará un estudio socioeconómico para que las personas que no lo necesitan se les retire el permiso y eso es discriminación porque ella no conoce de las necesidades, tengo un año y medio que no trabajo de maestra y ¿si no trabajo en el malecón de donde va a salir dinero?”, manifestó la presidenta de la asociación Vasua A.C, Elsa.