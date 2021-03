Video: Así luce la bahía Altata con aumento de visitantes en Navolato, Sinaloa

Sinaloa.- La actividad en la bahía de Altata perteneciente al municipio de Navolato, Sinaloa, poco a poco va presentando un aumento de los visitantes, lo cual ha beneficiado en gran medida a los comercios que han luchado por salir adelante en estos tiempos de pandemia de Covid-19.

En un recorrido que hizo Debate este domingo, se pudo apreciar una significativa afluencia de familias que aprovecharon el descanso para ir a la playa y pasar un rato agradable.

Actividad

Después de pasar varios meses en una situación muy difícil, por el cierre de las playas debido a la contingencia sanitaria a causa del Covid-19 y la poca afluencia de los visitantes, dueños de los establecimientos comerciales ya estaban ansiosos por reactivar negocios, aunque muchos entienden que tenían que apegarse a los protocolos.

Este domingo, pudimos constatar que la mayoría de los restaurantes registraban una buena clientela y respetando la sana distancia entre las calles de esos establecimientos.

A la entrada de la bahía estaban colocadas algunas patrullas de la policía, para resguardar el orden. Uno de los restauranteros, Ángel Peraza dijo que afortunadamente van viendo una mejoría en la visita de los clientes.

Mayor afluencia en la bahía de Altata, Navolato | José Betanzos/ Debate

Estamos bendecidos porque desde hace más de un mes, semana tras semana, ha estado viniendo mucho más turismo. Normalmente los sábados y domingos teníamos poca afluencia de comensales, ahora viene siendo el doble a lo mejor un poquito más”, externó el empresario.

Señaló que esperan un poco más de afluencia en Semana Santa. “La gente también está viniendo entre semana, no nada más los fines. La gente está tomando más confianza, no sabemos si para bien o para mal, pero esperemos que no nos repercuta más para adelante.

Fredy Castillo, quien tiene un puesto en el malecón dijo que la actividad se ha ido reactivando y esperan que siga mejorando para ir recuperando poco a poco lo que han perdido. “Ojalá que no se agrave la situación, que la población sigue tomando las medidas de cuidado por este virus”, mencionó.