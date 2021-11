Viejo edificio del Ayuntamiento de Navolato causa discordia

Sinaloa.- Tras dar a conocer que no ocuparía el nuevo edificio del Ayuntamiento, Margoth Urrea presidenta municipal de Navolato empezó a generar reacciones a favor y en contra. El único argumentó que ella dio para no aceptar despachar desde ese nuevo edificio el cual durante años estuvo en un litigio legal y al cual luego se le tuvieron que invertir varios millones de pesos por el deterioro fue que el pueblo no quiere que se salgan del edificio viejo. En la primera sesión de cabildo se trató este tema y la regidora por el PRI Iveth Valenzuela y regidor por el PAS Leonel Aguirre Meza pidieron que se aclarara el porqué la nueva alcaldesa no desea despachar en ese edificio.

Aguirre Meza explicó que se dicen muchas cosas de ese nuevo edificio que si se paga renta, que si es del exalcalde Evelio Plata Inzunza y esto es lo que él aclara, el edificio es propiedad del Ayuntamiento y esa información se le debe dar a los navolatenses. En su caso se dijo de acuerdo en que se despache en el edificio viejo porque la gente así lo quiere pero también se le tiene que realizar una serie de adecuaciones porque hay partes que se gotean mucho y tiene algunas deficiencias. En cuanto al edificio nuevo su propuesta es que sea rentado al gobierno del estado y que los recursos vallan para el pago de la Comisión Federal de Electricidad pero no se puede dejar en el olvido deteriorándose como ya ocurrió en una ocasión. Por su parte Iveth Valenzuela pide a la alcaldesa que dé los argumentos del porque no quiere estar en ese edificio, la inversión ya se hizo y no se puede dejar en el abandono para que se deteriore y después tenerle que invertir.

La obra del edificio tuvo un costo de 100 millones de pesos

Leer más: Días festivos no reactivaron las ventas en restaurantes de Altata, Navolato

Algunos trabajadores del Ayuntamiento expusieron que el viejo edificio es infuncional.