- AMLO y los becerros pandos

Tal y como habíamos adelantado en este mismo espacio, ayer, vienes 24, se reunió la comisión convocada por el presidente electo de México para emitir opiniones y tratar de darle rostro a su idea de convertir al beisbol en uno de los ejes de la política deportiva de su gestión.Por lo pronto, una de las reacciones más notables fue la aparición de Ana Gabriela Guevara, próxima titular de la Conade, quien tras la reunión estableció que el beisbol “no será el deporte nacional” en el próximo ¿sexenio?”, apunte que se hizo necesario luego de que lo anunciado originalmente por el electo causó escozor al sonar más a ocurrencia que a un proyecto institucional de gobierno.Nos parece más que lógico que luego de saber quiénes fueron los convocados y asistentes a la reunión saltaran desde sus trincheras las infaltables filias y fobias. Exjugadores profesionales, gente ligada al sector amateur, exligamayoristas como Adrián González y alguien ya con “callo” en el rubro de potencializar ideas a nivel academias, como su hermano, Édgar González.No, no era necesario que acudieran gentes del profesionalismo ya que se trata de un proyecto que no “toca” al sector. Ni LMB ni LMP tienen vela en ese entierro y a quien le extrañe la ausencia de ambos circuitos anda arando fuera de la parcela. Ya habrá tiempo de que se levanten a bailar, ya les llegará su hora.En resumen, en la reunión el electo les dijo a los asistentes de qué se trata lo que quiere y a cada quien les dejó de tarea que elaboren las propuestas que crean las mejores. “La idea de AMLO es que está muy decidido a mejorar la calidad de los niños y jóvenes beisbolistas para ver si puede ayudar a que haya más mexicanos en Grandes Ligas, pero que al entrenarlos van a estar más sanos”, comentó alguien al salir de la reunión.Se escucha, lee sobredimensionado eso de que habrá “universidades de beisbol” o que se inundará al país de academias. Mejor hubiera sido que se estableciera un apoyo inédito a las ligas infantiles, a aprovechar infraestructura ya existente y reconocer que hay un “freno” (a querer o no) llamado austeridad que podría ser la traba permanente. Equipar en lo deportivo a “universidades” y academias podría ser el primer gasto que los austeros recortaran.Que si alguien piensa desde ahora en el profesionalismo que lo haga pensando en el marco legal y protección al pelotero, ese al que ya dijo el electo que si no es calidad GL que se haga profesor de educación física. Reformas a nivel constitucional (Ley Federal del Trabajo y del Deporte, entre otras) y de lo demás que siga vigente eso de que cada quien a lo suyo.- Que si la ocasión la pintan calva, de eso dan fe medio y periodistas que ya se empezaron a poner en modo antena parabólica ante lo que creen que viene. Empinados y esperando la señal.Lo mismo festejando hasta el paroxismo el video que muestra al electo haciendo swings que sirve para casi digan que es Babe Ruth redivivo y que afirmen que ya con eso el beisbol será el “todo” del deporte mexicano.Si la idea es que dentro de pronto el que será presidente de la República diga a la prensa deportiva que “se portó bien”, mal destino el que se podría augurar. Estamos apenas en los balbuceos, hay que ver sí con optimismo, pero con reservas lo que se está gestando, que luego por eso se hacen los becerros pandos.Tampoco es destrozar la idea porque en la comisión (o consejo consultivo) aparezcan nombres que “me caen mal”, descalificarlos porque sean más ex-Tigres que ex-Diablos o que sean motivo de las fobias que se sacan a pasear los domingos. Descalificar a priori por prejuicios puede tener más oportunismo que el que se les achaca a los aludidos.En todo caso, al final ojalá y que todo quede en aplaudir proyectos beisboleros y no convenios publicitarios entre el flautista de Hamelin y las focas aplaudidoras de Sea World.El gusto de Trump por el golf no lo convirtió en el deporte nacional de EUA.