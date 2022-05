Malverde y los abogados del diablo

audima

Mayo inició bellísimo. La talentosa artista y amiga, Rosa María Robles, una vez más logró convocar a amigos del mundo de la creación artística -y entre ellos algún colado, como yo-, y el inicio de mes coincidió con un compartir de camaradería y afecto, tan necesario en estos tiempos. Además, que el lugar fue inmejorable, pues fue en la casa-estudio del buen José García, cuyo hogar es, a mi parecer, lo más cercano que en Culiacán, y seguramente que en todo Sinaloa hay, a aquel espacio también maravilloso que fue la casa-cueva de Juan O´Gorman; al menos la casa del pintor y escultor del amigo José, sí sigue en pie, y esperemos por mucho tiempo.

Pero el tiempo mismo me hizo pensar con reflexión libre, con los aumentos y disminuciones que dan las noches de mal dormir, de sobredosificarse cafeína y lecturas, de pensar a la manera de la pieza de Bach (que con reverente perdón al maestro) da nombre a esta columna. Así, llegué muy de mañanita a cierto supermercado y lo primero que oigo en la puerta es la crítica de una señora mayor con la compartida queja de que los carritos nuevos del súper se mueven mucho y para todos lados; la crítica, ya en otras voces, seguía con unos tomates feos feos como los caminos sierreños de Sinaloa municipio y casi tan atroces como los impactos que de cuando en cuando me pego con los baches de la capital sinaloense, ello al andar en bici por mi bella ciudad. Unos diez golpazos más y seguro ya me despreocupo de traer más bocas al mundo.

Así, el malestar se perpetúa sin que alguien le ponga freno con fuerza. Se requeriría una mirada preclara para ello, algo como hizo en su momento el papa Sixto V, al instaurar en 1587 un proceso para vetar a los candidatos a santidad en la Iglesia Católica Romana cuando creó la figura del promotor fidei, (“promotor de la fe”) para encargarse de generar una oposición crítica hacia los candidatos a santo y tomar el rol de argumentar contra el advocatus Dei. Por ello el cargo del primero llegó a ser conocido como abogado del diablo, figura suprimida en 1983 por el papa Juan Pablo II, y que por tanto no aplicaría directamente para detener un proceso de santidad a Malverde, pero que de más chico yo creía que sí. Y tal como lo explica el mejor libro que leí en 2019 (después de un novelón de Saul Bellow), el libro Originales: cómo los innovadores e inconformes mueven el mundo, de Adam Grant, -y que fue número 1 de bestsellers en la lista del New York Times-, hoy en día la práctica de proteger la disensión ante el consenso general sigue siendo practicada por grandes líderes en organizaciones de las más diversas clases. Ojalá la práctica bajará al Gobierno municipal de mi terruño. Aunque en días recientes he observado mucho remozamiento ligero de jardineras y algunos espacios públicos de Culiacán, más me importaría que se fuera sobre el tuétano del asunto y se desaparecieran algunos cuantos baches. Después de todo, los prístinos ojos mitad tapatíos que heredé de mi señor padre, ¡bien merecen perpetuarse un rato más sobre la faz de la tierra!

Adam Grant describe cómo la catedrática de la Universidad de California en Berkeley, Charlan Nemeth, explica que los líderes que asignan un abogado del diablo hacen algo mal, pues lo mejor es desenterrar uno, eso es, pues, encontrar un miembro del grupo que sinceramente pueda oponerse argumental y críticamente a una mayoría, de manera que clarifique una decisión con una confianza robusta y que lleve a lo más alto de la mejor decisión posible.

He pensado que en el actual Gobierno estatal de Sinaloa se da, más que menos, esta situación. En varios organismos dependientes del Ejecutivo he visto que se tiene un cabeza cercano y de arraigada confianza al gobernador, el doctor Rocha Moya, mientras que como segundo al mando o jefe operativo se tiene a un elemento poco o nada cercano al doctor, que usualmente sabe del área dirigida. Total, es parte del modelo de Gobierno y el maestro Héctor Melesio Cuen ha pensado en la eficacia de un método que me parece es muy al estilo de tener un abogado del diablo, a la manera de que eficientiza procesos y hace que las cosas lleguen con menos paja al piso donde verdaderamente se toman las decisiones; no en vano Sixto V llegó al papado con la experiencia de estar en lo que hoy sería el equivalente a cuarto año de primaria cuando ingresó en la orden de los franciscanos, según leí en Historia de los Papas, de Luis Melgar. Sin embargo, en los últimos tiempos del gobierno de Aguilar Padilla, cuando pasaba algo de tiempo en oficinas de asesores del gobernador en el Palacio de Gobierno (pues varios asesores eran mis profes), ya veía algo así. Y era el doctor Rocha Moya el coordinador de dichos asesores.

Los abogados del diablo son esenciales para una excelente toma de decisiones. Pueden ser un buen amigo, o una persona cercana, amargada y con poder. En mi caso por un par de décadas me fue el execrable y finado esposo de mi señora madre, quien atacaba cualquiera de mis gustos o planes a realizar, situación semi-perpetua que terminó por ejercitarme una capacidad argumentativa tal que a veces me hace ser bien gacho en mis críticas.

Afortunadamente a la obertura de mayo de la tertulia azuzada por la queridísima Rossy Robles, -quien hasta agarró la guitarra para cantar en catalán-, los primeros días de este mes tienen un aroma de electricidad dulcificada. Por ejemplo, al tiempo que escribo esta columna una de mis mejores amigas vuela desde Ciudad de México rumbo a Berlín a una estancia para periodistas donde seguro estoy hará cosas geniales, como genialidad fue la que la llevó hace unos años a la misma ciudad a recibir el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter. Justo al amanecer de este 3 de mayo estaré en la capilla de Malverde, en su mero día, pidiendo que mi amiga tenga buen camino allá donde anden sus ojos verde ambarinos; esos ojazos preciosos que, medio parafraseando a Neruda, en algún momento no sabían que eran unos ojos y quisieron ser mariposas o manzanas, pero que hace ya tiempo saben lo que son y sirven para ejercer una brillante mirada crítica que tanto devela y seguirá develando sobre los asuntos de interés público que atañen a todos y a todo. Pediré a Malverde por mi amigaza, y si es necesario, quizá hasta le de mis servicios dé abogacía’, eso sí, con algo de empatía.