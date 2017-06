Confío en la recuperación de Urías

Sé que será un proceso complicado, físico y mental, pero siento que la fortaleza y el saber luchar ante la adversidad le van a permitir regresar a Julio César Urías al beisbol.

Fácil no será. Días y meses vienen de preparar para la cirugía, y sobre todo el pensar en quedar bien. Es joven, su retorno será a muy buena edad para el ‘culichi’.

Lo de Urías no es cirugía regular. Es un proceso quirúrgico mayor. Por eso, el tiempo estimado de recuperación es de año a año y medio.

No estoy de acuerdo con la forma tan artera en que han criticado a los Dodgers por haber llevado al zurdo tan rápido al equipo grande. No tenían mejores brazos que el de Urías a la mano y hasta en play off ayudó al equipo de Dave Roberts.

¿Que por meter el brazo en recta final de 2016 y play off se lesionó? No lo creo. Lanzó este año en Grandes Ligas y triple A. Muchas bases por bolas, problemas de comando “avisaban” de que algo ocurría. Simplemente cada brazo reacciona distinto. Hay algunos que jamás pasan por problemas de lesión. Otros no salen de la sala de cirugías. Por cada Carl Pavano, Hong Chi Kuo, que sufrieron muchos problemas en sus carreras encontramos a tipos durables como Justin Verlander, Max Scherzer o Clayton Kershaw. Lo de Urías se ha magnificado por el estatus de joven promesa que tiene. Tuvo mala suerte al haber caído en la lista de incapacitados de esta manera. La operación a la que lo someterán es la misma que le han hecho a otros lanzadores que han podido regresar en el tiempo estimado a la loma.

Por favor. No satanicemos ni a los Dodgers ni al sistema de Ligas Mayores. Urías estaba tirando en el nivel mayor porque podía competir, nadie podía predecir lo que iba a pasarle.

OSUNA, EL VALIENTE

No cualquiera hace lo del buen Roberto Osuna. El tipo está pasando por una extraordinaria temporada donde acumula a temprana edad 75 salvamentos, siendo el más joven en llegar a esa cantidad de rescates, pero al mismo tiempo hace una valiente afirmación.

Necesita ayuda, sicológica, en su caso por la ansiedad, problema en el cual se han visto otros jugadores, Zack Greinke, Khalil Greene. este último finalmente optó por el retiro el apodado “Acuamán”.

Lo de Osuna es algo serio. Debe ser tratado, y como todo que tiene solución, que se haga a tiempo. No debe dejar pasar el tiempo.

Aunque muchos no lo crean, a veces la vida en las Mayores es solitaria. Se convive en los estadios pero al terminar los juegos, muchos peloteros sufren con la soledad. No sé si es este el caso, pero lo mejor es ponerse en manos expertas.

MOLINA Y DELGADO

Néstor Molina e Irwin Delgado van a la cabeza en victorias de Liga Mexicana, con nueve cada uno, y se meten a la pelea por el premio a pítcher del año.

Es una lucha muy pareja donde el venezolano lanzador del Águila y Delgado, el pítcher de Oaxaca, tienen los lugares uno y dos en efectividad. Los tipos son de los mejores ponchadores también. Molina lanzó su primer juego completo el domingo. Delgado es uno de los que más innings de calidad lanza en todo el circuito.

La pelea entre estos dos es muy buena.