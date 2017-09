Dignos finalistas

La Serie del Rey 2017 tendrá a los mismos protagonistas del año anterior. Es la primera ocasión en una década prácticamente que la lucha por el título repite en años seguidos a sus protagonistas. En 2006 y 2007, Leones de Yucatán y Sultanes de Monterrey se dividieron el campeonato absoluto de la Liga Mexicana.

Ahora toca el turno de volverse a enfrentar a los Pericos de Puebla, que van a defender su corona, y a los Toros de Tijuana, que luego de su gran campaña regular donde obtuvieron la mayor cantidad de triunfos, se impusieron en series peleadas de seis juegos a Rieleros de Aguascalientes y Sultanes de Monterrey, dos tremendas novenas.

Toros mantiene su base de jugadores del año anterior pero me parece que su line up tiene mucho más poder que en 2016. La columna vertebral compuesta por Brown-Hankerd-Cantú-Martin-Liddi y Apodaca está repleta de dinamita. No es fácil lanzarle a este grupo. Aunque a Pericos le quitaron piezas, el equipo luce muy bien combinando poder y velocidad. Endy Chávez y Julio Borbón en el tope del line up ayudan mucho a César Tapia, Issmael Salas, Ricky Rodríguez y compañía. Figuras clave aquí son Alberto Carreón, el short stop, es un héroe silencioso del actual monarca, y Jesús Arredondo, firme candidato al premio jugador más valioso con sus 15 cuadrangulares y 87 carreras producidas.

En pitcheo, los Pericos ya con Tim Johnson en el timón mejoraron de manera enorme. Los cuatro abridores que tienen no estuvieron el año pasado en la postemporada con ellos lanzando. Andrés Iván Meza ha sido un bastión por años y ha regresado después de operación. Josh Roenicke fue una de las mejores contrataciones y de las que menos se ha hablado. Henry García entró al grupo de abridores y el tipo se transformó cincelando gran cierre de temporada. Josh Outman batallaba en Monclova para sacar outs, llegó a Puebla y se estableció de inicialista.

Los Toros tuvieron el mejor pitcheo del circuito en lo colectivo. El coach de pitcheo, Roberto Espinosa, es considerado un “gurú” para guiar lanzadores y arreglar brazos que parecen caídos, hace estupenda mancuerna con Enrique Couoh, que se encarga del bullpen.

La efectividad en conjunto de Toros fue de 3.52, que es bastante baja estando más de la mitad del calendario en la zona norte.

Pedro Meré tiene de dónde escoger abridores, e inclusive en la competencia interna decidió el alto mando enviar al bullpen al zurdo Carlos Hernández, ganador de 10 juegos en temporada regular. Álex Sanabia está en gran nivel, Miguel Peña es una figura ya de nuestros pelota mientras que los abridores tres y cuatro Horacio Ramírez y Sergio Mitre, enseñan la clase que los llevó a mantenerse en Grandes Ligas.

En bullpen, hombre por hombre, Toros posee gran fortaleza. Jason Urquídez es hoy en día el cerrador más dominante que tiene LMB. No hay un relevo como el diestro de “sangre fría”, que por segundo año consecutivo fue a Juego de Estrellas. Será otra gran Serie del Rey. Muy pareja luce. Igual que el año anterior, que se definió en seis juegos a favor de los poblanos. Veremos qué pasa este año.