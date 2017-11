Grandes Ligas y la guillotina

La oficina de ligas mayores no se anda por las ramas. Cuando se violan las reglas en firmas de jugadores, sea a nivel nacional o internacional, van con todo. Acaba de ocurrir con los Piratas y el conocido René Gayo, que entendemos se encuentra bajo una apelación. Ahora fueron sobre los Bravos de Atlanta y el ahora exgerente general de ese club John Coppolella. Le fue tan mal a los Bravos luego de la investigación que les quitaron a una docena de prospectos de sus sucursales firmados de manera ilegal, entre ellos se fue el venezolano Kevin Maitán. Una gran joya que estaba en sucursales de Atlanta. Derivado de la investigación por procedimientos ilegales Coppolella, bonos inflados a talento extranjero arreglándose “en lo oscurito” con los agentes de los muchachos, uno de los ejecutivos de la nueva era fue declarado inelegible de por vida para ocupar un cargo en el beisbol. No sé si va a apelar la sanción, estaría en su derecho. El caso es que MLB ha endurecido sus políticas sobre firmas de jugadores y ahora creo yo, sobre todo que tienen “ojos” en Latinoamérica, será más difícil poderlos “brincar”. Me atrevo a decir que de ahora en adelante será bastante más meticuloso el procedimiento para poder “ganar” a los mejores talentos internacionales. Y ese mensaje de MLB va fuerte y claro a todos los países donde se produce la materia prima (los jugadores). El que la industria del beisbol en las mayores reporte ingresos por 10 mil millones de dólares no implica que van a regalar el dinero. De hecho serán más cuidadosos al gastarlo.

YAQUIS REFORZADOS Al terminar la primera vuelta con tres puntos los Yaquis están más que obligados a “pisar el acelerador” en aras de mejorar y quedar sea de primero o segundo en esta parte complementaria de rol. Ubicarse en tercero y tener nueve puntos, muy arriesgado. Y por eso han comenzado el rearmado de un equipo que comienza a lucir mejor. Sufrieron la baja lo que resta del calendario de Arturo López, pero tienen ya a Luis Alonso Mendoza en filas para acompañar en rotación a David Reyes. No sé si Ojeda tenga en proyecto el poner a iniciar en la segunda vuelta a Irwin Delgado, que tuvo muy buen verano. Además de Mendoza vimos que ya llegó Luis Urías, el gran prospecto del beisbol mexicano que cubre el short stop. Está en programa de acondicionamiento físico para poder incorporarlo. Quizás en la segunda semana de diciembre. Cuando sea, la cosa es que colabore. Yaquis comienza a lucir mejor y cuidado. Nadie se puede confiar en esta temporada tan pareja de la Liga Mexicana del Pacífico. La tribu se está metiendo a la pelea.

VALIÓ LA PENA REESTRUCTURAR Dos temporadas seguidas (2014-15 y 2015-16) los Naranjeros no llegaron a playoff; pero, lograron por otro lado, un objetivo, renovar el roster. Hoy en día la generación de los Flores (Alex y Jorge), Fernando Pérez, César Vargas y compañía luce muy fuerte. El equipo ha dado el salto que les faltó la campaña pasada. Hoy en día aparecen bajo mi punto de vista como favoritos para estar en Jalisco 2018.