Ahora el colapso del colapso

audima

Ya es tiempo de que se empiece a escuchar el silencio. Florestán.

El pasado 5 de mayo, a dos días de la tragedia de la Línea 12 del Metro del lunes 3 de mayo del año pasado, que dejó 26 muertos y un centenar de heridos, la secretaria de Protección Civil del gobierno capitalino, Myriam Urzúa, anunció que habían contratado a la empresa noruega DNV para realizar el peritaje externo que investigara las causas del colapso.

Y explicó el porqué: Es una empresa experta en administración de riesgos, análisis forense y de causa-raíz de fallas catastróficas en instalaciones estratégicas, que ha estado en operaciones desde 1864, tiene 150 años de experiencia y opera en más de cien países.

Y así se la llevaron durante once meses en los que DNV presentó puntualmente su primer reporte, el segundo y, recientemente el tercero cuyo contenido llevó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a cancelarles el contrato de hoy hace un año, y anunciar que procederá penalmente en su contra. Dijo que el último reporte no cumple con los requisitos que se le pidieron, que cambió la metodología y deja ver un conflicto de intereses, que no explicó.

El punto es que a un año de distancia no sólo se desconocen las causas de la tragedia, sino los motivos, que deben ser públicos, por los que el gobierno de Sheinbaum canceló el contrato con DNV, que tanto elogiaban hace un año.

A menos que lo cubran con el decretazo presidencial y pase al secreto de la reserva, lo que pesará sobre Claudia.

RETALES

1. VIAJE.- Cuando esta tarde salga el avión de Aeroméxico que lleve a López Obrador a Guatemala, quedará al frente del país Adán Augusto López Hernández, hasta su regreso el domingo. Será, le decía, la primera vez que un presidente haga una gira internacional acompañado de los secretarios de Defensa y Marina. La ruta por Centroamérica y de Belice a La Habana será un avión de la FAM. Anoche estaba pendiente Marcelo Ebrard, a la espera de su prueba PCR tras reunirse el martes con Anthony Blinken, quien ayer dio positivo de Covid

2. LIMPIA.- El mismo titular de Gobernación dio posesión ayer a dos subprocuradores y un director de la PROFECO, en ausencia de su titular, Ricardo Sheffield, en relevo de los tres titulares despedidos por malos manejos. A esto, arrebatado, respondió Sheffield diciendo que vió al presidente y no le dijo nada y que los anuncios son politiquería. Y pregunto ¿en Gobernación?; y

3. ÁNGELES.- El subsecretario Rogelio Jiménez Pons me dijo ayer que en julio enviarán treinta vuelos diarios del aeropuerto Benito Juárez al Felipe Ángeles, diez por compañía, Aeroméxico, VivaAerobús y Volaris, y en octubre otro tanto. Y que espera que en ese mes México recupere la categoría 1, de la que fue degradado en mayo del año pasado. ¡Ah! y recordman que es, hace 45 minutos del AIFA a Polanco, solo superado por el récord de los 40 de YSQ.

Nos vemos mañana, pero en privado.