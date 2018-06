Limpiar la casa. La corrupción no descansa. Y eso lo sabe perfectamente el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Y la titular de la Secretaría de Transparencia, Guadalupe Yan Rubio, está, hasta donde se sabe, abocada a la ejecución de una serie de auditorías ante denuncias recibidas y la presunción de que pudiera estarse dado algo indebido. La instrucción del gobernador es la de no permitir por ningún motivo acto alguno de corrupción, tanto en las dependencias subordinadas directamente del estado como en las paraestatales. El caso de la Dirección de Vialidad y Transportes dibuja lo que se está buscando evitar. Que haya funcionarios que se aprovechen de sus cargos y cometan actos de corrupción. La auditoría en esa Dirección va adelantada y más pronto de lo que se espera, la titular de Transparencia estará en condiciones de anunciar los primeros resultados de la auditoría. Pero la cosa no queda ahí. Hay paraestatales que están siendo objeto de auditorías de fondo, como es el caso de Salud, Educación, el Icatsin, el Isife y el Hospital Pediátrico de Sinaloa. El tema que se está auditando en las paraestatales se refiere a la operación de recursos. Para quienes todavía no conocen bien al gobernador, habría que puntualizarles que no permitirá ningún acto de corrupción. Habría que recordar que al arranque de la actual administración, Ordaz Coppel afirmó, y lo ha reiterado, que los ciudadanos están hartos de la corrupción, la impunidad y el abuso de poder. Y para combatir estos graves problemas, instruyó a la titular de Transparencia y le pidió a la Auditoría Superior de Sinaloa que atienda toda queja y denuncia que se le presente. Está claro que conociendo a Ordaz Coppel, para quienes abusen del poder no habrá tolerancia.

Motivado. A José Antonio Meade se le escuchó motivado. Minutos después de que concluyera el mitin que encabezó en Guasave el domingo pasado, Meade y un servidor estuvimos conversando por vía telefónica. Lo escuchamos echado para adelante y con la confianza de que lo mejor está por venir. En estos días que le quedan a la campaña política nos dijo, habrán de trabajar más duro para lograr obtener el triunfo el 1 de julio. No se le escucha. No se le percibe ni dudoso y mucho menos derrotado. Fresco el triunfo de la Selección Mexicana de Futbol contra su similar de Alemania, Meade comenta que así como le hicieron los mexicanos contra Alemania, así pasará en México. Todos daban por vencedor a Alemania. Todas las encuestas y los comentarios los colocaban arriba de los mexicanos. En futbol, el juego se gana con goles y no con estadísticas ni comentarios. Lo mismo sucede con las elecciones. Aquí no se ganan con encuestas... se gana con votos. Y afirma: “Esos nos favorecerán el 1 de julio... Lo vas a ver”. Meade estuvo desde el sábado por la tarde-noche en Los Mochis. Ahí encabezó una cena a la que asistieron los principales actores políticos de Sinaloa. Se daba así un mensaje de unidad. Un mensaje de “cierre” de filas en torno al candidato presidencial José Antonio Meade. Al día siguiente siguió de cerca el encuentro México-Alemania y por la tarde acudió a Guasave a encabezar el mitin. Las palabras en corto de José Antonio Meade fueron que se iba de Sinaloa muy agradecido del apoyo manifestado por los sinaloenses. Punto importante fue su encuentro con el gobernador, que se acompañaron a desayunar menudo.