La “jugada de regla” y el umpire “hizo out”

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- Hoy es Día del Correo. ¿Enviaste nombre, apellido y la ciudad o la población desde dónde escribes?Yovanny Pérez, compañero periodista de Acarigua, pregunta…: "¿Alguna vez durante tus 70 años de periodista pensaste en dejar la carrera?".Amigo Yovie…: No. Ni siquiera lo he pensado. Siempre estuve muy ocupado pensando en cómo mejorarme como periodista. Buscaba una manera diferente de hacer periodismo. No he visto en mi vida una profesión mejor para mí.Markin Padilla, de Acarigua, pregunta…: "¿Cuál ha sido la mayor cantidad de jonrones bateados por un equipo en un juego de Grandes Ligas, y cuál es el record imposible de superar?".Amigo Mako…: 10 jonrones por los Blue Jays, frente a los Orioles, el 14 de septiembre de 1987…Hay unos 20 records que parecen imposibles de borrar, como el juego de perfecto de Don Larsen en la Serie Mundial de 1955, porque habría que tirar dos en una Serie; los dos juegos consecutivos sin hits de Johnny Vander Meer, porque habría que tirar tres seguidos; los 511 juegos ganados por Cy Young, los 56 juegos consecutivos de Joe DiMaggio conectando hits, los dos grand slams en un inning por Fernando Tatis…De Horacio Morales, de Tijuana; Armando Navarro, de Guadalajara; Fernando Ballesteros, de Culiacán, y Rafael Hernandez, de Naguanagua, fueron los primeros mensajes que recibí de felicitación y estimulo por mis 70 años de periodista, y después me llegaron más de 130 de todo México, Dominicana, Puerto Rico, Canadá, Australia y Estados Unidos. Ninguno más de Venezuela, ese solamente. Muy agradecido, muy emocionado…César Ochoa, de San Felipe, informa…: "Algunos umpires califican de deadball (o peor, desbol), en vez de golpeado por el pitcher".Amigo Ceso…: Es bueno darles a conocer que la costumbre de llamar así, en forma errada la jugada, nació cuando a fines del Siglo XIX el cubano Emérito Argudín, tradujo y publicó por primera vez una Reglas en Venezuela. Y como lleyó en inglés que si un lanzamiento golpeaba a un bateador "is dead ball", pensó que así se denominaba lo de golpeado. Después degeneró más, hasta lo de desbol.Domingo Edchegarri, de Culiacán, pregunta…: "¿Es correcto que un periodista escriba o un narrador diga 'jugadas de regla' para citar algunas, y escribir o decir ´el umpire hace out al corredor', cuando desde luego, es un jugador a la defensiva quien 'lo hace'?".Amigo Mingo…: Es mal castellano, porque todas las jugadas "son de reglas", y como bien dices, por supuesto que ningún umpire hace out a nadie, solo lo sentencia o lo canta, out".