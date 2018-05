La vida es sueño, las campañas también

1. El candidato se levantó a las cinco de la mañana como en todos estos días.2. Y como en todos estos días, apenas si había dormido bien. Lógico.3. Ningún candidato duerme bien en una campaña. Más si puede ganar.4. Leyó la síntesis informativa. Vio una encuesta en el periódico. Suspiró. Dudó.5. ¿Confiar o no confiar en las encuestas? Esa es la cuestión. ¿Hay opción?6. Nuestras especulaciones contra las encuestas. Eso es lo que hay.7. La gente puede estar escondiendo el voto, pensó. ¿Lo está escondiendo?8. A las siete debe estar en un programa de radio. El periodista insufrible.9. No deja hablar. Interrumpe. Es más: habla más que el entrevistado. Un reto.10. Nada es fácil. Nadie puede despreciar una entrevista en campaña.11. A las 07:30 termina. Sale bien librado. Apenas llega al aeropuerto.12. Ahí le piden fotos. Selfies. Una y otra vez. Le apuran. El vuelo casi sale.13. Arriba ya en el avión más fotos. No podrá dormitar. Le pasan unas tarjetas.14. Debe aprender el nombre del candidato a la gubernatura. Su apodo.15. También los nombres de los candidatos al senado y a la alcaldía.16. Sería imperdonable que una vez en el mitin olvidara sus nombres.17. En sus actos de campañas, los locales presumen de su amistad.18. En el aeropuerto local le espera la prensa. También candidatos y seguidores.19. Los políticos son estrellas. La política es espectáculo. Todos lo rodean.20. La prensa le hace las mismas preguntas de siempre. Más el tema del día.21. Él contesta mecánicamente. Aunque a veces sale algo de novedad.22. Arriba de la Suburban, el presidente del partido le cuenta el panorama.23. Aquí todos están jalando. Hasta los de los otros partidos. Piden discreción.24. ¿Y cómo anda la estructura electoral?, cuestiona el candidato. Ahí va.25. Va a dos entrevistas de radio, a una comida y al mitin de la tarde.26. El mitin es un éxito. La política es mitin. El mejor momento de un candidato.27. Hablan tres antes que él. Anuncian su intervención y comienza la arenga.28. Habla casi una hora y la gente le festeja casi todo. Nadie se va.29. Termina el mitin. Más entrevistas. Las noticias mueren pronto.30. Hay que contestar a los adversarios que ya le han aludido durante el día.31. En la era de la información, las entrevistas son ríos de campaña.32. Sí, en los mítines hay cientos o miles. En los medios, millones.33. A subirse de nuevo al avión. Hay una entrevista de televisión llegando.34. El viaje en el avión también es un acto de campaña. La gente no le deja.35. La entrevista por televisión no es a modo. Ya no hay de esas.36. Se defiende, acierta y erra. De eso se trata. Por fin a casa.37. En la intimidad de la cocina, el refrigerador le ofrece un vaso de leche.38. El cansancio le impide un recuento del día. ¿Para qué un recuento?39. La vida es sueño, dijo Calderón de la Barca. Las campañas también.