Lo que algunos equipos piden al Año Nuevo

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- Una vez más te compruebo… que no quieren inventar… pues siempre al felicitar… dicen “Feliz Año Nuevo”…

Los 30 equipos le piden al Año Nuevo un pelotero como José Altuve…

Los Yankees le piden al Año Nuevo un pitcher abridor zurdo y uno derecho, que ganen 40 juegos entre los dos…

Los Marlins le piden al Año Nuevo que los fanáticos floridianos acompañen a Derek Jeter en 36 meses de paciencia ciriaca…

Los Rays le piden al Año Nuevo un pelotero igual que Evan Longoria, no solo como es dentro del terreno, sino también fuera…

Los Mets le piden al Año Nuevo un mánager como Yogi Berra, quien con ellos no ganaba, pero divertía a todo el mundo, incluso a sus peloteros…

Los Medias Rojas piden al Año Nuevo que Manny Machado firme con ellos, pero para jugar en tercera base…

Los Rojos piden al Año Nuevo una Gran Maquinaria Roja similar a la de 1975…

Los Cardenales piden al Año Nuevo, un bateador como Albert Pujols, a quien dejaron ir en 2011

Lo$ Pirata$ piden al Año Nuevo la fórmula para preservar lo$ pelotero$ e$telare$...

Los Orioles piden al Año Nuevo cómo llenar el vacío que dejan Manny Machado y su bate…

Los Arrogantes Dodgers piden al Año Nuevo los ilumine para establecer el valor real de 250 millones de dólares…

Los Angelinos piden al Año Nuevo un Albert Pujols saludable durante toda la temporada 2018.

Los Atléticos piden al Año Nuevo un estadio nuevo, sea donde sea…

Los Padres, con tantas influencias divinas, no le piden al Año Nuevo, sino a Papá Dios directamente, que por puro milagro los ponga en la postemporada…

Los Gigantes piden al Año Nuevo que regrese urgentemente a San Francisco aquello de los años pares, ahora que vamos para el 2018…

Los Rockies piden al Año Nuevo que baje la altura de Denver sobre el nivel del mar, a ver si finalmente son ganadores…

Los Diamondbacks piden al Año Nuevo los dejen jugar con varios camellos, ya que están en pleno desierto…

Los Blue Jays piden al Año Nuevo que Bo Bichette y Vladimir Guerrero (hijo) vuelen de clase A a las Grandes Ligas lo antes posible…

Los Twins piden al Año Nuevo tres pitchers abridores, que ganen 60 juegos y un cerrador infalible…

Los Tigres le piden al Año Nuevo un Miguel Cabrera saludable y un pitcher como Justin Verlander…

Los Rangers le piden al Año Nuevo las firmas de Manny Machado y Jake Arrieta…

Los Nationals piden al Año Nuevo que los libre de más peloteros pidiendo contratos multianuales y multisupermillonarios…

Los Medias Blancas piden al Año Nuevo, aun cuando sea un poquito de la simpatía que disfrutan sus vecinos del norte de Chicago, los Cachorros…

Los Phillies piden al Año Nuevo, que finalmente les consigan un gerente general ganador…

Los Astros le piden al Año Nuevo que todo sea igualito que el año pasado, que no se le vaya a ocurrir cambiar nada…

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.