Mánagers uniformados en el beisbol profesional

Coral Gables, Florida (VIP WIRE). “Juan Vené, eres un periodista sin igual. Es decir, todos los demás son superiores a ti”… Pedro Blavia.-O-O-O-Hoy y mañana son días del correo. ¿Enviaste nombre, apellido y el sitio desde dónde escribes?Édgar Pérez Carranza, de Cartago, Costa Rica, pregunta: “¿Se puede aprovechar para hacer doble play si con las bases llenas elevan la bola por tercera, y todos los corredores van a sus bases porque el infielder parece esperar el descenso de la pelota, pero la deja caer?Amigo Edyo: No es posible porque los umpires ya habrán sentenciado infield fly. El bateador es out automático.Pedro L. Vargas, de Coro, pregunta: “Phil Cavaretta murió en 2010, y fue de los últimos en jugar con ‘Babe’ Ruth, ¿en cuál juego y cómo le fue?”. Amigo PeleVa: Cavarretta nunca fue compañero de equipo del ‘Babe’, porque jugó 20 años con los Cachorros y dos con los Medias Blancas, y para esos equipos nunca jugó Ruth.Aquiles J. Ortiz B., de Maracay, pregunta: “¿Es posible que se permita a un mánager dirigir como Connie Mack, en traje de calle, sin uniforme?... En la página 502 (tomo 2) de su libro, La historia de las Series Mundiales, usted escribe que 30 venezolanos han jugado en las Series Mundiales hasta 2005, pero yo cuento y recuento solo 29. ¿Es ese el número o es 30 como usted afirma?”.Amigo Chile: Las Reglas obligan al mánager a uniformarse, pero si surge un caso especial, como el de Mack, seguramente el comisionado hará una excepción... Los venezolanos en la Series Mundiales aparecen tres en la página 502, seis en la 503, ocho en 504, dos en 505, uno en 506, seis en 507, cuatro en 508. Eso suma 30.Oswaldo Carrizales, de Los Ángeles, pregunta: “¿Por qué, si sus dos columnas semanales con preguntas y respuestas han sido tan exitosas durante más de 40 años, desde cuando le escribíamos por correo, con estampillas, los otros columnistas internacionales del beisbol no dedican algunos de sus trabajos también a responder preguntas, como usted?”.Amigo Chaldo: No lo sé. Te sugiero preguntarles a ellos.Franco Staggioni, de Valencia, pregunta: “¿Quién tiene el récord de más turnos seguidos embasándose sin dar hit, ya sea por boleto o pelotazo?”.Amigo Fran: Hank Aaron, seis bases por bolas, un pelotazo y una interferencia de un cátcher; ocho, en 1972.Henry W. López R. pregunta: “¿Cuántas temporadas transmitieron desde las Grandes Ligas contratados por usted Buck Canel y ‘Felo’ Ramírez?”.Amigo Hank: Nunca contraté a ‘Felo’. A Buck sí, desde 1970 hasta 1980, porque murió a comienzos de 1981.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.