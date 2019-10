Mi ciudad hace 50 y 25 años

12 de octubre de 1969

Problemas para dueños de lotes. La “congelación” de las operaciones de venta de lotes en los fraccionamientos que no reúnen los requisitos de urbanización y los que no han cubierto los impuestos correspondientes al ayuntamiento, ha afectado seriamente a las personas que adquirieron lotes en esas zonas y ahora necesitan venderlos. No pueden obtener los certificados de solvencia fiscal que expide el municipio, hasta en tanto los fraccionadores no cumplan con los requisitos señalados, ya que en algunos no existe ni agua potable o energía eléctrica.

Lotes para 45 familias desalojadas. Familias que venían habitando paupérrimas viviendas construidas de madera y cartón en el acotamiento de banquetas del predio limitado por las calles Netzahual-cóyotl, Inés, Niños Héroes y Constitución, empezaron a ser cambiadas a un lote anexo a la colonia San Francisco. Gracias a la intervención del alcalde Ernesto Ortegón con los propietarios de los terrenos se logró que dichas familias tengan donde instalar sus viviendas.

Construyen estación orbital. Moscú. La Unión Sovié-tica lanzó a las alturas extraterrestres un “taller ca-lado” tripulado, para experimentar la construcción de una estación orbital en el espacio. La nave Soyuz 6 fue lanzada con dos hombres a bordo, circunvolando el globo 9 minutos más tarde. Fuentes espaciales informaron que la cosmonave sería seguida por dos más dentro de los próximos días, para efectuar experimentos sobre el montaje de una plataforma espacial duradera.

Cumple años Silvia Sánchez L. Muchas felicitaciones y obsequios recibió con motivo de su aniversario de vida la encantadora jovencita Silvia Margarita Sánchez López, hija del señor Librado Sánchez y su esposa, Margarita de Sánchez. Silvia presidió lucido festejo que en su honor brindaron sus progenitores, asistiendo Nora Valdez, Olivia Peñúñuri, Guadalupe Balderrama y muchas más, quienes obsequiaron espléndidamente a la cumpleañera e hicieron votos por su felicidad futura.

12 de octubre de 1994

Sainete de pescadores. En medio de una más que agresiva y violenta actitud, una turba de pescadores guasavenses irrumpió en la antesala de la presidencia municipal, profiriendo amenazas e insultos contra autoridades de Pesca y los gobiernos municipal y estatal, además de advertir que si no los dejaban trabajar en altamar, lo harían por la fuerza y quemarían barcos en protesta e incluso trataron de agredir al alcalde, Alberto López. Demandan “justicia” contra infantes de Marina que hirieron a un pescador que invadió aguas jurisdiccionales de altamar.

Crece la tensión en Chiapas. San Cristóbal de las Casas. Esta entidad amaneció en medio del pánico y convulsionado por el anuncio unilateral del EZLN de romper el diálogo con el gobierno federal y asegurar que sus tropas están listas para reanudar el combate. El presidente Salinas reconoció la situación que vive ese estado y reiteró que la propuesta del gobierno federal, es en favor del diálogo y del entendimiento. Señaló que su gobierno no agotará esfuerzos para la lograr la pacificación de Chiapas.

Rusia advierte Irak. Moscú. Rusia advirtió a Irak que desista de su concentración de tropas a lo largo de la frontera con Kuwait y el presidente, Boris Yeltsin, envió una delegación a Bagdad para tratar de calmar la crisis. Funcionarios estadounidenses dijeron que unos 8 mil soldados iraquíes se hallaban emplazados en el sur de Irak, cerca de la frontera con Kuwait. “Rusia advierte seriamente a Bagdad que no tome pase alguno que pudiera escalar las tensiones aún más”, declaró un vocero del gobierno ruso.