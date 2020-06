Ni cambio ni austeridad en la Japama

Dicen que ni cambio ni austeridad se ve en la Japama cuando los cargos se dan por amiguismo, con buenos sueldos y hasta reviven los guaruras

Salió el peine. La única razón que ven muchos ahomenses que OPEcología retome su interés de dar el servicio de recolección de la basura es que el alcalde Guillermo “Billy” Chapman o alguien de sus funcionarios los movió para ello. Van por el negocio de la basura. A nadie le cuadra que después de ocho años de la licitación y que OPEcología incumplió los requisitos para otorgar el servicio, tras que las empresas que ganaron el concurso le cedieron el mismo, ahora muy orondo el representante legal de la empresa reclame dar el servicio en lugar de la empresa PASA. Incluso, hasta ya se amparó, según la síndica procuradora, Angelina Valenzuela. Se habla que OPEcología anda peleando dar el servicio sin cumplir las condiciones, pero además vuelve a salir a relucir la clase de licitación que hizo la administración panista de Zenén Xóchihua Enciso, que permitió que empresas que no tenían ni camiones para recolectar la basura participaran en la licitación ¡y todavía le dieron el fallo a su favor! Y parece que ahora sí hallaron con quien hacer negocio.



Amiguismo. Dicen que ni cambio ni austeridad se ve en la Japama. Por el contrario, se visualizan más los privilegios de quienes llegaron ahí por ser amigas del alcalde Chapman. Dentro y fuera se dice que el ejemplo más claro está en la gerente de Administración y Finanzas, Margarita Rubio, y la de Comercialización, Karla León. Tienen sus buenos sueldos y otras prestaciones, pero el colmo fue que les asignaron guaruras. Con el nuevo round que se están aventando Chapman y el exgerente general de la paramunicipal Luis Felipe Villegas, estas cosas están saliendo a relucir. Incluso, revitalizaron el antecedente de Rubio, a quien señalan de que hizo uso de un millón de pesos de la caja de ahorro de los trabajadores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que no pagó. Los opositores al alcalde Chapman se están dando vuelo ahora que la Japama está en el ojo del huracán por las reyertas que a diario se dan.



¿Definido? Algunos dan por hecho que el candidato a la alcaldía de Ahome del Partido Revolucionario Institucional va a ser Bernardino Antelo Esper, director del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación del Estado de Sinaloa. Incluso, dicen que eso ya está amarrado, definido. Uno de ellos es el vicepresidente general de la Federación de Abogados de Sinaloa, Carlos Roberto Valle Saracho, que corta de tajo la discusión en las redes sociales con esa afirmación cuando algunos comentan sobre los aspirantes priistas. Es decir, para él no tiene caso hacerse bolas si la decisión ya está tomada en el PRI. Algunos otros coinciden con Valle Saracho, quien tiene su corazoncito para aparecer en las boletas en el 2021 por el PAS. Sin embargo, lo cierto es que Antelo Esper anda encampañado.



Golpeteo. Todo indica que al síndico procurador de El Fuerte, Luis Alberto Lugo, lomo le va a hacer falta para recibir los golpes que ya le empezaron a tirar en la lucha por la candidatura priista a la alcaldía. No hay que ir muy lejos para saber de dónde vienen los ataques que pretenden minarle sus posibilidades. Dicen que el grupo compacto de la alcaldesa Nubia Ramos ya tiene la ruta a seguir para desbarrancarlo antes que agarre vuelo. Por ejemplo, ya empezaron a forjarle la imagen de perdedor. Y es que ya entre los priistas y fortenses refrescan el caso de que su padre, José Luis Lugo, perdió la elección como candidato a diputado local frente al panista Armando Ochoa.



Impacto. El coronavirus tiene aterrorizados a los pobladores del Valle del Carrizo. La muerte ayer del comisariado ejidal del Chávez Talamantes provocó que los líderes del sector campesino encendieran los focos rojos. Es una prueba que el Covid está haciendo estragos en la zona rural.