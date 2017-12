Ricos y pobres en Grandes Ligas

La brecha cada vez se abre más. Aun y cuando siguen siendo más los equipos competitivos y hace muchos años que un equipo no repite como campeón de la serie mundial, noto que cada día las estrellas empiezan a acomodarse en 4, 5 clubes. Los más “pesados” en cuanto a nómina.

Por ahí podemos encontrar el caso raro de Carlos Santana, que dejó Cleveland para comenzar el proyecto en Filadelfia. Convenio de 3 años donde al menos para 2018 no le seguirán el paso al baile de los demás. Filis será el sotanero del este.

Los clubes de Florida ni se diga. Parece que están compitiendo para ver a quién desarman completamente primero. Marlins se deshizo ya de Stanton y Ozuna mientras que Yelich y Realmuto podrían estar en camino de salida.

Rayos de Tampa cambió a Evan Longoria el miércoles a los Gigantes, parecía que andaban urgidos por deshacerse del hombre que en una década se convirtió en la figura más importante de esa joven organización. Para Gigantes les cae de maravilla un tipo como Longoria, pues San Francisco fue el club con menos productividad de la posición de tercera base, trataron de todo y con todos, hasta trayendo al Panda de regreso.

El beisbol en ligas mayores hoy en día está más en manos de contadores, “cerebritos” de las universidades caras, pero alejado de su esencia.

Los golpes asestados a esas aficiones (sí hay, pero se tienen que cuidar si no se alejan), han provocado un éxodo enorme de público de beisbol que se ha ido por otros deportes en la península.

Yo veo poco tiempo de vida en Tampa para los Rayos. El beisbol ha cambiado, se basa en números aún, pero son los de la administración.

En la NBA hace poco el gran Michael Jordan como dueño del equipo de Charlotte declaró que la liga se estaba convirtiendo ya en una competencia de pocos equipos llenos de estrellas y que eso afectaba el balance competitivo.

Esto en el beisbol aún no lo vemos, pero todo va en camino a eso.



CHARROS JUEGA MEJOR

na racha de seis victorias y triunfos en 7 de pasados 9 juegos han puesto a Charros de Jalisco listos para la postemporada. Faltando 7 juegos no veo por dónde les puedan quitar el boleto. Difícilmente van a perder todos los juegos que les restan.

Y no es porque no puedan sino porque juegan mejor, acorde ya a la gran estructura que tienen. Tyler Alexander ya tiene compañía en el punch 1-2 de la rotación y ese es Octavio Acosta. El diestro sinaloense ha ganado 4 de sus últimos 5 juegos con baja efectividad.

La ofensiva ya sabemos que va a carburar. Él bullpen se ha acomodado y Roberto Vizcarra ha colocado a Sergio Romo de preparador mientras que el boricua Joe Colón es el taponero.



MAYOS VA POR BATEADOR.

Willie Romero ha hecho gran labor al frente de los Mayos. Después de un inicio complicado ha puesto orden en un buen roster que tiene.

Lo que les falta nos comentaba el fin de semana es un bateador más. Probablemente van a tomar a un jugador de cuadro en el draft.

Romero piensa que eso es lo único que le falta al club navojoense para poder competir en altos niveles.

Veo muy fuerte a este equipo.