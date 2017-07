Solo uno y no es lo nuestro

Del grupo de jugadores que aparecen en el listado del resto del mundo para el juego de estrellas del futuro encontramos venezolanos, dominicanos, colombianos, canadienses, todo esto dentro de la normalidad. Sorprende ver también a jugadores de Haití, Honduras, Bahamas y Brasil en la lista.

¿Algún mexicano? Si, llevan a uno, Álex Verdugo, jardinero prospecto de Dodgers que nació en Tucson, Arizona, es decir, es hecho en Estados Unidos. De México tiene la sangre de su familia y nada más.

Verdugo no habla español, sin que eso sea un pecado. A lo que voy es que no llevan a jugadores hechos en nuestra pelota. Quienes van al evento especial de Miami son algunos de los mejores prospectos en la pelota. Verdugo es uno de ellos, pero en vez de presumirlo debe ponernos a reflexionar si no podemos aportar más material. Creo que si, no sólo uno o dos sino cuatro, cinco buenos peloteros que vayan a este juego.

Tengo otra pregunta: ¿a poco Ligas Mayores no tiene en su “radar” a prospectos mexicanos? Saben quienes son. Los conocemos todos y hay muchos. ¿Dónde los dejaron?

EL FINAL DE BARTOLO

Después de quedarse con el segundo lugar de victorias para un lanzador dominicano quedando enmedio de dos “monstruos” como Juan Marichal y Pedro Martínez, se le ha acabado la gasolina al tanque de Bartolo Colón.

Una tremenda carrera, Cy Young con 235 juegos ganados al pítcher que nació en cuna humilde en Altamira y que surgió a la fama con los Indios de Cleveland. También tuvo sus claroscuros.

Suspendido 50 juegos por la oficina de Ligas Mayores y operado bajo un proceso quirúrgico extraño de células madre que no es muy reconocido por la industria del beisbol, Colón ya no pudo más y fue sacado de róster por los Bravos de Atlanta, que han pasado por muchos problemas este año.

EL MOTOR DE SULTANES

Me sigue admirando Chris Roberson. Pueden llegar otras figuras a los Sultanes, pero el jugador naturalizado mexicano sigue rindiendo.

Llega al fin de semana como el mejor bateador del circuito. Su promedio de .384 es el mejor ante la partida de Yadir Drake. A eso agreguen 14 cuadrangulares y 49 carreras producidas.

Sultanes tiene tremendo róster. En ofensiva destacan varias figuras pero por encima de todos yo pondría a Roberson por su durabilidad.

EXCELENTE NOTICIA

Que los luchadores de Nippon Ha se hayan llevado a Yadir Drake representa gran noticia para la Liga Mexicana. El cubano que ya se naturalizó aunque jugaba con Durango de extranjero, firmó lo que resta del año en el equipo donde militan Luis Alonso Mendoza y el fenomenal Shohei Otani.

Drake estaba entre los candidatos a jugador más valioso en la campaña hasta el momento de su partida.

Al exjugador de Generales lo va a extrañar su equipo y su pareja en el bateo, Daniel Mayora. Se va con promedio de .385 con 14 bombazos y 61 carreras impulsadas en su debut de Liga Mexicana, que significó el trampolín a tierras orientales. No sabemos si llega directo al equipo grande o lo van a “sazonar” en Ligas Menores como ocurre con muchos extranjeros que pisan por primera vez Japón.